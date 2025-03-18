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Совкомбанк представляет новые дебетовые карты

Совкомбанк представляет новые дебетовые карты - 18.03.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк представляет новые дебетовые карты

Совкомбанк запустил новую линейку дебетовых карт, которая дает возможность каждому клиенту сделать оптимальный выбор, сообщили в банке. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:55+0300

2025-03-18T14:55+0300

2025-03-18T14:55+0300

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кешбэк

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Совкомбанк запустил новую линейку дебетовых карт, которая дает возможность каждому клиенту сделать оптимальный выбор, сообщили в банке.Оформить карту в Совкомбанке теперь можно по одной из четырех программ:Первая – дебетовая карта с кешбэком 2% на все покупки в любых магазинах без необходимости ежемесячного выбора категорий. Подойдет для тех клиентов, кому важна простота и понятность использования карты и начисления кешбэка.Вторая – дебетовая карта с кешбэком до 10% на любые покупки во всех категориях товаров и услуг, включая маркетплейсы, а также в магазинах партнеров, которых у банка более 260 тысяч. Она рассчитана на клиентов, стремящихся получать высокий кешбэк всегда, а не ждать подходящую категорию или акцию от банка.Третья – дебетовая карта с кешбэком до 30% в пяти выбранных категориях, которая предназначена для клиентов, желающих самостоятельно управлять своим кешбэком.Четвертая – дебетовая карта с начислением процентов на остаток средств по ставке, равной ключевой ставке Банка России – сегодня это 21%. Это предложение для желающих копить средства на своем счете."Дебетовые карты – это инструмент ежедневного использования, и мы стремимся сделать его максимально удобным для наших клиентов. Кто-то любит копить, кому-то нравится активно управлять кешбэком, а кто-то предпочитает стабильный доход без необходимости следить за категориями. У всех разный стиль трат, и именно поэтому мы предлагаем широкую линейку карт, чтобы каждый клиент мог выбрать ту, которая подходит именно ему", - комментирует управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.Все дебетовые карты Совкомбанка выпускаются и обслуживаются бесплатно, включая бесплатные СМС-уведомления и снятие наличных в банкоматах без комиссии. Оформить дебетовую карту можно на сайте кредитной организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, совкомбанк, финансы, рынок кредитных карт, кредитные карты, кешбэк