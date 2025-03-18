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Совкомбанк представляет новые дебетовые карты
Совкомбанк представляет новые дебетовые карты - 18.03.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк представляет новые дебетовые карты
Совкомбанк запустил новую линейку дебетовых карт, которая дает возможность каждому клиенту сделать оптимальный выбор, сообщили в банке. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:55+0300
2025-03-18T14:55+0300
2025-03-18T14:55+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Совкомбанк запустил новую линейку дебетовых карт, которая дает возможность каждому клиенту сделать оптимальный выбор, сообщили в банке.Оформить карту в Совкомбанке теперь можно по одной из четырех программ:Первая – дебетовая карта с кешбэком 2% на все покупки в любых магазинах без необходимости ежемесячного выбора категорий. Подойдет для тех клиентов, кому важна простота и понятность использования карты и начисления кешбэка.Вторая – дебетовая карта с кешбэком до 10% на любые покупки во всех категориях товаров и услуг, включая маркетплейсы, а также в магазинах партнеров, которых у банка более 260 тысяч. Она рассчитана на клиентов, стремящихся получать высокий кешбэк всегда, а не ждать подходящую категорию или акцию от банка.Третья – дебетовая карта с кешбэком до 30% в пяти выбранных категориях, которая предназначена для клиентов, желающих самостоятельно управлять своим кешбэком.Четвертая – дебетовая карта с начислением процентов на остаток средств по ставке, равной ключевой ставке Банка России – сегодня это 21%. Это предложение для желающих копить средства на своем счете."Дебетовые карты – это инструмент ежедневного использования, и мы стремимся сделать его максимально удобным для наших клиентов. Кто-то любит копить, кому-то нравится активно управлять кешбэком, а кто-то предпочитает стабильный доход без необходимости следить за категориями. У всех разный стиль трат, и именно поэтому мы предлагаем широкую линейку карт, чтобы каждый клиент мог выбрать ту, которая подходит именно ему", - комментирует управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.Все дебетовые карты Совкомбанка выпускаются и обслуживаются бесплатно, включая бесплатные СМС-уведомления и снятие наличных в банкоматах без комиссии. Оформить дебетовую карту можно на сайте кредитной организации.
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банки, совкомбанк, финансы, рынок кредитных карт, кредитные карты, кешбэк
Банки, Совкомбанк, Финансы, рынок кредитных карт, кредитные карты, кешбэк
Совкомбанк представляет новые дебетовые карты
Совкомбанк предложил четыре новые программы для дебетовых карт
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Совкомбанк запустил новую линейку дебетовых карт, которая дает возможность каждому клиенту сделать оптимальный выбор, сообщили в банке.
Оформить карту в Совкомбанке теперь можно по одной из четырех программ:
Первая – дебетовая карта с кешбэком 2% на все покупки в любых магазинах без необходимости ежемесячного выбора категорий. Подойдет для тех клиентов, кому важна простота и понятность использования карты и начисления кешбэка.
Вторая – дебетовая карта с кешбэком до 10% на любые покупки во всех категориях товаров и услуг, включая маркетплейсы, а также в магазинах партнеров, которых у банка более 260 тысяч. Она рассчитана на клиентов, стремящихся получать высокий кешбэк всегда, а не ждать подходящую категорию или акцию от банка.
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Третья – дебетовая карта с кешбэком до 30% в пяти выбранных категориях, которая предназначена для клиентов, желающих самостоятельно управлять своим кешбэком.
Четвертая – дебетовая карта с начислением процентов на остаток средств по ставке, равной ключевой ставке Банка России – сегодня это 21%. Это предложение для желающих копить средства на своем счете.
"Дебетовые карты – это инструмент ежедневного использования, и мы стремимся сделать его максимально удобным для наших клиентов. Кто-то любит копить, кому-то нравится активно управлять кешбэком, а кто-то предпочитает стабильный доход без необходимости следить за категориями. У всех разный стиль трат, и именно поэтому мы предлагаем широкую линейку карт, чтобы каждый клиент мог выбрать ту, которая подходит именно ему", - комментирует управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.
Все дебетовые карты Совкомбанка выпускаются и обслуживаются бесплатно, включая бесплатные СМС-уведомления и снятие наличных в банкоматах без комиссии. Оформить дебетовую карту можно на сайте кредитной организации.