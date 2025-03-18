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Неиспользованные средства бюджета в 2024 году сократились на 36,9%

Неиспользованные средства бюджета в 2024 году сократились на 36,9% - 18.03.2025, ПРАЙМ

Неиспользованные средства бюджета в 2024 году сократились на 36,9%

Неиспользованные средства федерального бюджета России по итогам 2024 года составили 387,1 миллиарда рублей, уменьшившись по сравнению с 2023 годом на 36,9%, или | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T00:18+0300

2025-03-18T00:18+0300

2025-03-18T00:18+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Неиспользованные средства федерального бюджета России по итогам 2024 года составили 387,1 миллиарда рублей, уменьшившись по сравнению с 2023 годом на 36,9%, или на 226,6 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета РФ за прошлый год. "Объем неисполненных расходов составил 387,1 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с 2023 годом на 226,6 миллиарда рублей, или на 36,9%", - отмечается в документе. Объем ассигнований сводной бюджетной росписи с изменениями по состоянию на 1 января 2025 года составил 40,58 триллиона рублей, превысив утвержденный объем расходов на 3,4 триллиона рублей, или на 9,1%. Как отмечает Счетная палата, такое превышение сложилось в основном за счет остатков не использованных в 2023 году средств федерального бюджета, подлежащих использованию в 2024 году (640,2 миллиарда рублей), а также увеличения резервного фонда правительства РФ за счет отдельных ненефтегазовых доходов (1,232 триллиона рублей) и общего объема увеличения расходов федерального бюджета (1,5 триллиона рублей). Доля использования бюджетных ассигнований ниже 98% на 2024 год сложилась по четырем главным распорядителям - Минкультуры России (94,4%), Минэнерго России (96,6%), госкорпорации "Роскосмос" (97,1%) и госкорпорации "Росатом" (97,1%), из которых по трем (Минкультуры, Минэнерго и "Роскосмос") низкий уровень исполнения отмечался и за 2023 год. Объемы неисполненных расходов (открытая часть) отмечаются по Минфину РФ (175,6 миллиарда рублей), Минпромторгу РФ (15,2 миллиарда рублей), Минздраву (13,5 миллиарда рублей), госкорпорации "Роскосмос" (8,1 миллиарда рублей), Минпросвещения (6,1 миллиарда рублей). "Существенные объемы неисполненных расходов по указанным главным распорядителям сохраняются за ряд последних лет", - отмечает Счетпалата. Контрольное ведомство также указывает на неравномерность исполнения расходов федерального бюджета. "Как и в предыдущие годы, отмечается неравномерность исполнения расходов федерального бюджета. В IV квартале 2024 года осуществлены расходы в сумме 14 485,3 миллиарда рублей, что составляет 36,0% общего объема расходов за год (в IV квартале 2023 года – 11 169,2 миллиарда рублей, что составляет 34,5%). Доля расходов в IV квартале увеличилась за последние 9 лет на 5,6 процентного пункта", - говорится в документе. Как указывает Счетпалата, высокая доля расходов отмечается в декабре - 18,8%, или 7,552 триллиона рублей. "Объем расходов в декабре является наибольшим за все последние годы", - отмечает ведомство.

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