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Страны ЕС должны будут тратить на оборону до 5% ВВП в год
Страны ЕС должны будут тратить на оборону до 5% ВВП в год - 18.03.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС должны будут тратить на оборону до 5% ВВП в год
Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно свыше 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T07:17+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно свыше 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных бюджетов стран-членов НАТО до 5% от ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и НАТО. Оборонные расходы стран ЕС, входящих в НАТО (на текущий момент из 27 стран членами организации не являются лишь Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта), по итогам прошлого года составили 335,8 миллиарда евро. Сегодня каждая страна НАТО должна тратить на военные расходы 2% своего ВВП - этот таргет в прошлом году выполнили 14 стран Евросоюза. Некоторые государства даже перевыполнили его - это Польша (4,2%), Эстония (3,4%), Латвия (3,3%) и Греция (3%). При этом девять государств не достигли цели, в том числе Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия. Последние несколько месяцев в НАТО часто возникает вопрос увеличения расходов на оборону. В частности Трамп в начале марта заявил, что Штаты не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят справедливый бюджет на оборону. Он также призывал увеличить оборонные бюджеты других государств-членов альянса до 5%. Если это будет сделано, то, исходя из расчетов агентства по данным о ВВП за 2024 год, страны ЕС должны будут выделять 843,8 миллиарда евро на оборону в год. Это лишь немногим больше, чем США собираются потратить в 2025 году - 829,5 миллиарда евро. В целом увеличение расходов на оборону на один процент от ВВП, что сейчас предлагает Польша, обойдется входящим в НАТО странам Евросоюза в 168,8 миллиарда евро. Однако вклад каждого государства сильно разнится: если для Германии повышение расходов на 1% от размера экономики обойдется сразу в 43 миллиарда евро, то для Латвии и Эстонии - примерно в 400 миллионов.
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Экономика, Мировая экономика, США, ПОЛЬША, Польша, Дональд Трамп, НАТО, ЕС
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно свыше 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных бюджетов стран-членов НАТО до 5% от ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и НАТО.
Оборонные расходы стран ЕС, входящих в НАТО (на текущий момент из 27 стран членами организации не являются лишь Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта), по итогам прошлого года составили 335,8 миллиарда евро.
Сегодня каждая страна НАТО должна тратить на военные расходы 2% своего ВВП - этот таргет в прошлом году выполнили 14 стран Евросоюза. Некоторые государства даже перевыполнили его - это Польша (4,2%), Эстония (3,4%), Латвия (3,3%) и Греция (3%). При этом девять государств не достигли цели, в том числе Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия.
Последние несколько месяцев в НАТО часто возникает вопрос увеличения расходов на оборону. В частности Трамп в начале марта заявил, что Штаты не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят справедливый бюджет на оборону. Он также призывал увеличить оборонные бюджеты других государств-членов альянса до 5%.
Если это будет сделано, то, исходя из расчетов агентства по данным о ВВП за 2024 год, страны ЕС должны будут выделять 843,8 миллиарда евро на оборону в год. Это лишь немногим больше, чем США собираются потратить в 2025 году - 829,5 миллиарда евро.
В целом увеличение расходов на оборону на один процент от ВВП, что сейчас предлагает Польша, обойдется входящим в НАТО странам Евросоюза в 168,8 миллиарда евро. Однако вклад каждого государства сильно разнится: если для Германии повышение расходов на 1% от размера экономики обойдется сразу в 43 миллиарда евро, то для Латвии и Эстонии - примерно в 400 миллионов.
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