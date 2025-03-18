https://1prime.ru/20250318/strany-855868162.html

Страны ЕС должны будут тратить на оборону до 5% ВВП в год

Страны ЕС должны будут тратить на оборону до 5% ВВП в год - 18.03.2025, ПРАЙМ

Страны ЕС должны будут тратить на оборону до 5% ВВП в год

Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно свыше 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T07:17+0300

2025-03-18T07:17+0300

2025-03-18T07:50+0300

экономика

мировая экономика

сша

польша

польша

дональд трамп

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно свыше 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных бюджетов стран-членов НАТО до 5% от ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и НАТО. Оборонные расходы стран ЕС, входящих в НАТО (на текущий момент из 27 стран членами организации не являются лишь Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта), по итогам прошлого года составили 335,8 миллиарда евро. Сегодня каждая страна НАТО должна тратить на военные расходы 2% своего ВВП - этот таргет в прошлом году выполнили 14 стран Евросоюза. Некоторые государства даже перевыполнили его - это Польша (4,2%), Эстония (3,4%), Латвия (3,3%) и Греция (3%). При этом девять государств не достигли цели, в том числе Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия. Последние несколько месяцев в НАТО часто возникает вопрос увеличения расходов на оборону. В частности Трамп в начале марта заявил, что Штаты не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят справедливый бюджет на оборону. Он также призывал увеличить оборонные бюджеты других государств-членов альянса до 5%. Если это будет сделано, то, исходя из расчетов агентства по данным о ВВП за 2024 год, страны ЕС должны будут выделять 843,8 миллиарда евро на оборону в год. Это лишь немногим больше, чем США собираются потратить в 2025 году - 829,5 миллиарда евро. В целом увеличение расходов на оборону на один процент от ВВП, что сейчас предлагает Польша, обойдется входящим в НАТО странам Евросоюза в 168,8 миллиарда евро. Однако вклад каждого государства сильно разнится: если для Германии повышение расходов на 1% от размера экономики обойдется сразу в 43 миллиарда евро, то для Латвии и Эстонии - примерно в 400 миллионов.

https://1prime.ru/20250311/oborona-855664315.html

сша

польша

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, польша, польша, дональд трамп, нато, ес