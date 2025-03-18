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Суд в Москве прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank - 18.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250318/sud-855885005.html
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank - 18.03.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы признал необоснованным заявление столичного АО "Земельный альянс" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank и... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T16:31+0300
2025-03-18T16:55+0300
экономика
euroclear bank
финансы
банки
арбитражный суд
суд
банкротство
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал необоснованным заявление столичного АО "Земельный альянс" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank и прекратил дело о банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать необоснованным заявление… о признании несостоятельным (банкротом) Euroclear Bank… Прекратить производство по делу", - огласила резолютивную часть определения суда судья Татьяна Лобова. Суд 4 февраля оставил без рассмотрения первое заявление о банкротстве Euroclear Bank, поданное в августе московским АО "Гео-Система". Других обращений кредиторов в деле нет.Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску "Земельного альянса" взыскали с Euroclear Bank около 631 тысячи долларов убытков, причиненных блокировкой ответчиком из-за международных санкций принадлежащих истцу еврооблигаций "Газпром нефти". Представитель кредитора во вторник попросил ввести в бельгийском банке наблюдение.Представитель Euroclear Bank заявил, что у банка нет признаков банкротства, а неисполнение обязательств обусловлено российским законодательством. Он также отметил, что "существует несудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear Bank, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией – деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу.Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченные к делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника.Ранее представитель ЦБ говорил в суде, что у Euroclear Bank нет такого признака банкротства, как недостаточность имущества, но его денежные средства заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными президентскими указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".
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euroclear bank, финансы, банки, арбитражный суд, суд, банкротство
Экономика, Euroclear Bank, Финансы, Банки, арбитражный суд, суд, банкротство
16:31 18.03.2025 (обновлено: 16:55 18.03.2025)
 
Суд в Москве прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank

Суд Москвы признал необоснованным заявление о банкротстве Euroclear Bank

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал необоснованным заявление столичного АО "Земельный альянс" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank и прекратил дело о банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать необоснованным заявление… о признании несостоятельным (банкротом) Euroclear Bank… Прекратить производство по делу", - огласила резолютивную часть определения суда судья Татьяна Лобова.
Суд 4 февраля оставил без рассмотрения первое заявление о банкротстве Euroclear Bank, поданное в августе московским АО "Гео-Система". Других обращений кредиторов в деле нет.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску "Земельного альянса" взыскали с Euroclear Bank около 631 тысячи долларов убытков, причиненных блокировкой ответчиком из-за международных санкций принадлежащих истцу еврооблигаций "Газпром нефти". Представитель кредитора во вторник попросил ввести в бельгийском банке наблюдение.
Представитель Euroclear Bank заявил, что у банка нет признаков банкротства, а неисполнение обязательств обусловлено российским законодательством. Он также отметил, что "существует несудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear Bank, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией – деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу.
Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченные к делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника.
Ранее представитель ЦБ говорил в суде, что у Euroclear Bank нет такого признака банкротства, как недостаточность имущества, но его денежные средства заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными президентскими указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".
Судейский молоток
Суд изучит заявление второго кредитора о банкротстве Euroclear Bank
17 февраля, 11:28
 
ЭкономикаEuroclear BankФинансыБанкиарбитражный судсудбанкротство
 
 
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