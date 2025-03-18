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Разговор Путина и Трампа продолжался более полутора часов

Разговор Путина и Трампа продолжался более полутора часов - 18.03.2025, ПРАЙМ

Разговор Путина и Трампа продолжался более полутора часов

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился, он продолжался более полутора часов, сообщил телеканал NBC со... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T19:35+0300

2025-03-18T19:35+0300

2025-03-18T20:10+0300

сша

владимир путин

дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился, он продолжался более полутора часов, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.В самой американской администрации журналистам заявили, что скоро опубликуют заявление по итогам беседы.В свою очередь, CNN со ссылкой на российский источник, передает, что разговор прошел "очень хорошо".Он начался около 17:00 мск, Трамп разговаривал из Овального кабинета, писал в соцсети Х помощник главы Белого дома и замглавы его аппарата Дэн Скавино.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщал, что в Кремле понимают эмоциональные ожидания от разговора, это — один из шагов в налаживании контактов между Москвой и Вашингтоном.

https://1prime.ru/20250318/rspp-855887105.html

сша

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сша, владимир путин, дональд трамп, россия