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Трамп поручил переосмыслить санкции США, которые угрожали доллару

Трамп поручил переосмыслить санкции США, которые угрожали доллару - 18.03.2025, ПРАЙМ

Трамп поручил переосмыслить санкции США, которые угрожали доллару

Президент США Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить режим санкций со стороны Вашингтона, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты, заявил во... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T18:52+0300

2025-03-18T18:52+0300

2025-03-18T18:52+0300

экономика

дональд трамп

сша

доллар

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить режим санкций со стороны Вашингтона, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент. "Президент Трамп дал мне инструкции переосмыслить санкционный режим. Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции… которые угрожали статусу доллара как резервной валюты", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент подчеркнул, что действующие американские санкции заставляли людей отказываться от доллара. По словам американского министра, Вашингтон намерен перейти к максимальному воздействию вводимых им рестрикций. "При новом санкционном режиме мы приходим и наносим им сильный удар, мы бьем их быстро и тяжело", - указал Бессент. Он отметил, что подобным образом США действуют по отношению к Ирану, называя свой подход "операцией максимального давления".

https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855742762.html

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дональд трамп, сша, доллар, санкции против рф