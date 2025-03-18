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Трамп поручил переосмыслить санкции США, которые угрожали доллару
Трамп поручил переосмыслить санкции США, которые угрожали доллару - 18.03.2025, ПРАЙМ
Трамп поручил переосмыслить санкции США, которые угрожали доллару
Президент США Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить режим санкций со стороны Вашингтона, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты, заявил во... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T18:52+0300
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ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить режим санкций со стороны Вашингтона, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент. "Президент Трамп дал мне инструкции переосмыслить санкционный режим. Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции… которые угрожали статусу доллара как резервной валюты", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент подчеркнул, что действующие американские санкции заставляли людей отказываться от доллара. По словам американского министра, Вашингтон намерен перейти к максимальному воздействию вводимых им рестрикций. "При новом санкционном режиме мы приходим и наносим им сильный удар, мы бьем их быстро и тяжело", - указал Бессент. Он отметил, что подобным образом США действуют по отношению к Ирану, называя свой подход "операцией максимального давления".
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дональд трамп, сша, доллар, санкции против рф
Экономика, Дональд Трамп, США, доллар, санкции против РФ
Трамп поручил переосмыслить санкции США, которые угрожали доллару
Бессент: Трамп поручил переосмыслить санкции США, которые угрожали доллару
ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить режим санкций со стороны Вашингтона, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент.
"Президент Трамп дал мне инструкции переосмыслить санкционный режим. Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции… которые угрожали статусу доллара как резервной валюты", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Бессент подчеркнул, что действующие американские санкции заставляли людей отказываться от доллара.
По словам американского министра, Вашингтон намерен перейти к максимальному воздействию вводимых им рестрикций.
Минфин ответил на вопрос о "белой книге" по снятию санкций США
"При новом санкционном режиме мы приходим и наносим им сильный удар, мы бьем их быстро и тяжело", - указал Бессент.
Он отметил, что подобным образом США действуют по отношению к Ирану, называя свой подход "операцией максимального давления".