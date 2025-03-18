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Минтранс отметил рост поставок общественного транспорта в регионы

Минтранс отметил рост поставок общественного транспорта в регионы - 18.03.2025, ПРАЙМ

Минтранс отметил рост поставок общественного транспорта в регионы

Минтранс России в 2024 году поставил регионам 7,7 тысячи единиц общественного транспорта, что на 73% больше, чем в 2023 году, сообщил министр транспорта Роман... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T17:57+0300

2025-03-18T17:57+0300

2025-03-18T17:57+0300

бизнес

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минтранс России в 2024 году поставил регионам 7,7 тысячи единиц общественного транспорта, что на 73% больше, чем в 2023 году, сообщил министр транспорта Роман Старовойт. "Поставка общественного транспорта в прошлом году по линии Минтранса составила рекордные 7 713 транспортных средств, что на 73% выше 2023 года", - сказал он в рамках заседания Комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре. В презентации, показанной Старовойтом, отмечается, что из общего числа техники 7 292 единицы - автобусы, 230 - трамваи, 145 - троллейбусы и 46 - электробусы. Глава Минтранса также отметил, что на сельские маршруты и в малые города в минувшем году вышло 3,7 тысячи автобусов. "Вдвое увеличен объем строительства трамвайных путей - 120 километров (2023 год - 62 километра), по новым маршрутам вышли трамваи в Курске, Перми, Краснодаре, Нижнем Новгороде, скоростной линии в Волгограде", - говорится в презентации.

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бизнес, москва, общественный транспорт