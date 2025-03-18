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Минтранс отметил рост поставок общественного транспорта в регионы - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Минтранс отметил рост поставок общественного транспорта в регионы
Минтранс отметил рост поставок общественного транспорта в регионы - 18.03.2025, ПРАЙМ
Минтранс отметил рост поставок общественного транспорта в регионы
Минтранс России в 2024 году поставил регионам 7,7 тысячи единиц общественного транспорта, что на 73% больше, чем в 2023 году, сообщил министр транспорта Роман... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:57+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минтранс России в 2024 году поставил регионам 7,7 тысячи единиц общественного транспорта, что на 73% больше, чем в 2023 году, сообщил министр транспорта Роман Старовойт. "Поставка общественного транспорта в прошлом году по линии Минтранса составила рекордные 7 713 транспортных средств, что на 73% выше 2023 года", - сказал он в рамках заседания Комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре. В презентации, показанной Старовойтом, отмечается, что из общего числа техники 7 292 единицы - автобусы, 230 - трамваи, 145 - троллейбусы и 46 - электробусы. Глава Минтранса также отметил, что на сельские маршруты и в малые города в минувшем году вышло 3,7 тысячи автобусов. "Вдвое увеличен объем строительства трамвайных путей - 120 километров (2023 год - 62 километра), по новым маршрутам вышли трамваи в Курске, Перми, Краснодаре, Нижнем Новгороде, скоростной линии в Волгограде", - говорится в презентации.
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бизнес, москва, общественный транспорт
Бизнес, МОСКВА, общественный транспорт
17:57 18.03.2025
 
Минтранс отметил рост поставок общественного транспорта в регионы

Минтранс: поставки общественного транспорта в регионы в 2024 году выросли на 73%

© РИА Новости . Павел Комаров#Автобусы в Новосибирске
#Автобусы в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Павел Комаров
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минтранс России в 2024 году поставил регионам 7,7 тысячи единиц общественного транспорта, что на 73% больше, чем в 2023 году, сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
"Поставка общественного транспорта в прошлом году по линии Минтранса составила рекордные 7 713 транспортных средств, что на 73% выше 2023 года", - сказал он в рамках заседания Комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре.
В презентации, показанной Старовойтом, отмечается, что из общего числа техники 7 292 единицы - автобусы, 230 - трамваи, 145 - троллейбусы и 46 - электробусы.
Глава Минтранса также отметил, что на сельские маршруты и в малые города в минувшем году вышло 3,7 тысячи автобусов.
"Вдвое увеличен объем строительства трамвайных путей - 120 километров (2023 год - 62 километра), по новым маршрутам вышли трамваи в Курске, Перми, Краснодаре, Нижнем Новгороде, скоростной линии в Волгограде", - говорится в презентации.
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Вчера, 22:25
 
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