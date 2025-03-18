Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт в этому году - 18.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250318/ukraina-855873087.html
Глава МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт в этому году
Глава МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт в этому году - 18.03.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт в этому году
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что по итогам переговоров с США в Джидде Киев готов завершить конфликт уже в этом году. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T11:10+0300
2025-03-18T11:10+0300
политика
сша
украина
киев
андрей сибига
дональд трамп
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что по итогам переговоров с США в Джидде Киев готов завершить конфликт уже в этом году.Встреча украинской и американской делегаций состоялась 11 марта в саудовском городе Джидда. По итогам переговоров стороны опубликовали совместное заявление, в котором Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня."После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира", - заявил Сибига в ходе выступления на конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели.На конференции Сибига подчеркнул, что эта договоренность открывает дополнительные пути к урегулированию. Он отметил, что Украине важно не допустить превращения конфликта в замороженный и что временное перемирие делает мирные усилия более эффективными.По словам министра, встреча в Джидде ускорила процесс поиска решений, и Киев готов приступить к их реализации. Также он добавил, что Украине необходимы дополнительные меры по укреплению доверия.Сибига напомнил, что во вторник ожидается телефонный разговор между президентами России и США, отметив, что Киев надеется на определенность в дальнейших переговорах. При этом он подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки.О подготовке телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/20250317/peregovory-855862839.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, киев, андрей сибига, дональд трамп, россия, владимир путин
Политика, США, УКРАИНА, Киев, Андрей Сибига, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин
11:10 18.03.2025
 
Глава МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт в этому году

Сибига: Украина по итогам переговоров с США готова завершить конфликт в этом году

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что по итогам переговоров с США в Джидде Киев готов завершить конфликт уже в этом году.
Встреча украинской и американской делегаций состоялась 11 марта в саудовском городе Джидда. По итогам переговоров стороны опубликовали совместное заявление, в котором Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.
"После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира", - заявил Сибига в ходе выступления на конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели.
На конференции Сибига подчеркнул, что эта договоренность открывает дополнительные пути к урегулированию. Он отметил, что Украине важно не допустить превращения конфликта в замороженный и что временное перемирие делает мирные усилия более эффективными.
По словам министра, встреча в Джидде ускорила процесс поиска решений, и Киев готов приступить к их реализации. Также он добавил, что Украине необходимы дополнительные меры по укреплению доверия.
Сибига напомнил, что во вторник ожидается телефонный разговор между президентами России и США, отметив, что Киев надеется на определенность в дальнейших переговорах. При этом он подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки.
О подготовке телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Белый дом раскрыл детали переговоров с Украиной
Вчера, 22:06
 
ПолитикаСШАУКРАИНАКиевАндрей СибигаДональд ТрампРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала