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Глава МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт в этому году

Глава МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт в этому году - 18.03.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт в этому году

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что по итогам переговоров с США в Джидде Киев готов завершить конфликт уже в этом году. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T11:10+0300

2025-03-18T11:10+0300

2025-03-18T11:10+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что по итогам переговоров с США в Джидде Киев готов завершить конфликт уже в этом году.Встреча украинской и американской делегаций состоялась 11 марта в саудовском городе Джидда. По итогам переговоров стороны опубликовали совместное заявление, в котором Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня."После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира", - заявил Сибига в ходе выступления на конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели.На конференции Сибига подчеркнул, что эта договоренность открывает дополнительные пути к урегулированию. Он отметил, что Украине важно не допустить превращения конфликта в замороженный и что временное перемирие делает мирные усилия более эффективными.По словам министра, встреча в Джидде ускорила процесс поиска решений, и Киев готов приступить к их реализации. Также он добавил, что Украине необходимы дополнительные меры по укреплению доверия.Сибига напомнил, что во вторник ожидается телефонный разговор между президентами России и США, отметив, что Киев надеется на определенность в дальнейших переговорах. При этом он подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки.О подготовке телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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сша, украина, киев, андрей сибига, дональд трамп, россия, владимир путин