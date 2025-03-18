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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг экономики США - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/uoll-strit-855879763.html
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг экономики США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг экономики США - 18.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг экономики США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит опускаются во вторник на неопределенности вокруг торговой политики и экономической стратегии США,... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:42+0300
2025-03-18T14:42+0300
экономика
сша
рынки
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит опускаются во вторник на неопределенности вокруг торговой политики и экономической стратегии США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,19% - до 42 144 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,31%, до 19 974,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,21%, до 5 720 пунктов. "Американские акции испытывают трудности не только на фоне неясности вокруг торговли и пошлин, но и в большей степени на неопределенности в отношении экономической стратегии администрации США", - сказал агентству Блумберг стратег по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольф фон Ротберг (Wolf von Rotberg). Позже во вторник ожидается статистика по промышленному производству в США. Аналитики предполагают, что объем промпроизводства в феврале вырос на 0,2% в месячном выражении. Кроме того, министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Эксперты считают, что показатель в феврале вырос до 1,38 миллиона новостроек с 1,366 миллиона в январе.
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сша, рынки, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, США, Рынки, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит
14:42 18.03.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг экономики США

Фьючерсы Уолл-стрит падают на фоне торговой политики и экономической стратегии США

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит опускаются во вторник на неопределенности вокруг торговой политики и экономической стратегии США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,19% - до 42 144 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,31%, до 19 974,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 5 720 пунктов.
"Американские акции испытывают трудности не только на фоне неясности вокруг торговли и пошлин, но и в большей степени на неопределенности в отношении экономической стратегии администрации США", - сказал агентству Блумберг стратег по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольф фон Ротберг (Wolf von Rotberg).
Позже во вторник ожидается статистика по промышленному производству в США. Аналитики предполагают, что объем промпроизводства в феврале вырос на 0,2% в месячном выражении.
Кроме того, министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Эксперты считают, что показатель в феврале вырос до 1,38 миллиона новостроек с 1,366 миллиона в январе.
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник
Вчера, 16:58
 
ЭкономикаСШАРынкиУолл-стритфьючерсы Уолл-стрит
 
 
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