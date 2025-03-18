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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг экономики США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг экономики США - 18.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг экономики США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит опускаются во вторник на неопределенности вокруг торговой политики и экономической стратегии США,... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:42+0300
2025-03-18T14:42+0300
2025-03-18T14:42+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит опускаются во вторник на неопределенности вокруг торговой политики и экономической стратегии США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,19% - до 42 144 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,31%, до 19 974,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 5 720 пунктов. "Американские акции испытывают трудности не только на фоне неясности вокруг торговли и пошлин, но и в большей степени на неопределенности в отношении экономической стратегии администрации США", - сказал агентству Блумберг стратег по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольф фон Ротберг (Wolf von Rotberg). Позже во вторник ожидается статистика по промышленному производству в США. Аналитики предполагают, что объем промпроизводства в феврале вырос на 0,2% в месячном выражении. Кроме того, министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Эксперты считают, что показатель в феврале вырос до 1,38 миллиона новостроек с 1,366 миллиона в январе.
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сша, рынки, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, США, Рынки, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг экономики США
Фьючерсы Уолл-стрит падают на фоне торговой политики и экономической стратегии США
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит опускаются во вторник на неопределенности вокруг торговой политики и экономической стратегии США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,19% - до 42 144 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,31%, до 19 974,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 5 720 пунктов.
"Американские акции испытывают трудности не только на фоне неясности вокруг торговли и пошлин, но и в большей степени на неопределенности в отношении экономической стратегии администрации США", - сказал агентству Блумберг стратег по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольф фон Ротберг (Wolf von Rotberg).
Позже во вторник ожидается статистика по промышленному производству в США. Аналитики предполагают, что объем промпроизводства в феврале вырос на 0,2% в месячном выражении.
Кроме того, министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Эксперты считают, что показатель в феврале вырос до 1,38 миллиона новостроек с 1,366 миллиона в январе.
Фондовые индексы Уолл-стрит растут в понедельник