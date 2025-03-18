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Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании решений ФРС - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/uoll-strit-855886230.html
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании решений ФРС
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании решений ФРС - 18.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании решений ФРС
Основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник снижаются в ожидании публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:16+0300
2025-03-18T17:16+0300
экономика
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник снижаются в ожидании публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.05 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,59% - до 41 592,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,76%, до 17 494,95 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,05%, до 5 616,53 пункта. В среду будут опубликованы итоги мартовского заседания ФРС США. Рынки закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, в среду ожидается пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. "Продолжающаяся торговая напряженность и введение пошлин администрацией президента Трампа внесли значительную неопределенность. Инвесторы хотят понять, как эта политика влияет на экономические прогнозы ФРС, особенно по инфляции и росту (ВВП - ред.)", - цитирует агентство Блумберг аналитика Freedom Capital Markets Джея Вудса (Jay Woods). Трейдеры также оценивают вышедшую во вторник макроэкономическую статистику по стране. Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по отношению к январю, в то время как ожидался рост лишь на 0,2%. Число новостроек в США в феврале также выросло сильнее прогноза – на 11,2%, до 1,501 миллиона.
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уолл-стрит, индексы уолл-стрит, сша, рынки
Экономика, Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит, США, Рынки
17:16 18.03.2025
 
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании решений ФРС

Фондовые индексы США падают в ожидании решений Федеральной резервной системы

© Unsplash/Harri PУолл стрит, Нью-Йорк, США
Уолл стрит, Нью-Йорк, США
© Unsplash/Harri P
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник снижаются в ожидании публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.05 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,59% - до 41 592,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,76%, до 17 494,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,05%, до 5 616,53 пункта.
В среду будут опубликованы итоги мартовского заседания ФРС США. Рынки закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, в среду ожидается пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
"Продолжающаяся торговая напряженность и введение пошлин администрацией президента Трампа внесли значительную неопределенность. Инвесторы хотят понять, как эта политика влияет на экономические прогнозы ФРС, особенно по инфляции и росту (ВВП - ред.)", - цитирует агентство Блумберг аналитика Freedom Capital Markets Джея Вудса (Jay Woods).
Трейдеры также оценивают вышедшую во вторник макроэкономическую статистику по стране. Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по отношению к январю, в то время как ожидался рост лишь на 0,2%. Число новостроек в США в феврале также выросло сильнее прогноза – на 11,2%, до 1,501 миллиона.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на неопределенности вокруг экономики США
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ЭкономикаУолл-стритиндексы Уолл-стритСШАРынки
 
 
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