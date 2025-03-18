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СМИ узнали о закрытом ужине Трампа и Маска за миллион долларов

СМИ узнали о закрытом ужине Трампа и Маска за миллион долларов - 18.03.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о закрытом ужине Трампа и Маска за миллион долларов

Президент США Дональд Трамп провел 15 марта закрытый ужин в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, гостям, среди которых был и миллиардер Илон Маск,... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T13:34+0300

2025-03-18T13:34+0300

2025-03-18T13:34+0300

сша

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел 15 марта закрытый ужин в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, гостям, среди которых был и миллиардер Илон Маск, предлагалось заплатить по 1 миллиону долларов за участие, сообщает журнал WIRED со ссылкой на фотографии и видео с мероприятия. "Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального гостя — президента Дональда Дж. Трампа, 1 миллион долларов за место", — написано в приглашении, которое оказалось в распоряжении WIRED. В приглашении также указано, что мероприятие организовано политическим комитетом MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.), который поддерживал президентскую кампанию Трампа в 2024 году. "Дональд Дж. Трамп участвует в этом мероприятии исключительно как специальный гость и не собирает средства или пожертвования", - отмечается в документе. По данным издания, на мероприятии присутствовал Маск. Он прибыл в черном пиджаке и футболке, а сопровождала его женщина в вечернем платье, которую пользователи соцсетей идентифицировали как Шивон Зилис, руководителя Neuralink и мать четверых его детей. В отличие от аналогичного ужина 1 марта, который был включен в официальный график президента, мероприятие 15 марта не фигурировало в его расписании. Белый дом отказался комментировать эту информацию, отметил журнал. По данным WIRED, ужин совпал с ежегодным автоспортивным мероприятием Palm Event, проходившим в тот же уикенд в Палм-Бич. На территории Мар-а-Лаго были выставлены Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini и другие люксовые автомобили, фигурировавшие на видео с вечеринки. Ранее WIRED сообщал, что бизнесмены могут получить возможность личной встречи с Трампом за 5 миллионов долларов. По словам источника издания, такие встречи стали "горячим билетом" в деловых кругах.

https://1prime.ru/20250317/mask-855859652.html

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сша, дональд трамп, илон маск, общество , neuralink, lamborghini