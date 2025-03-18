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Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель
Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель - 18.03.2025, ПРАЙМ
Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, о скорейшем завершении украинского конфликта. Кроме того, он... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T12:27+0300
2025-03-18T12:27+0300
2025-03-18T12:27+0300
политика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, о скорейшем завершении украинского конфликта. Кроме того, он надеется, что Будапешт будет выбран в качестве места проведения мирных переговоров."Надеюсь, что с избранием в США президентом Дональда Трампа, который привержен миру мы сможем отпраздновать возвращение мира в центральную Европу в течение нескольких недель", - сказал Сийярто, выступая на форуме "Диалог Райсина". Кроме того, он напомнил, что Венгрия с самого начала конфликта и на всем его протяжении выступала категорически против поставок оружия на Украину, однако вместо этого предложила России и Украине Будапешт в качестве площадки для мирных переговоров. Сийярто выразил надежду, что Москва и Киев в конечном счете примут его предложение, и мирные переговоры состоятся в ближайшем будущем.
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Политика, Будапешт, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, мирные переговоры
Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель
Сийярто: Венгрия готова предложить Будапешт в качестве переговорной площадки
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, о скорейшем завершении украинского конфликта. Кроме того, он надеется, что Будапешт будет выбран в качестве места проведения мирных переговоров.
"Надеюсь, что с избранием в США президентом Дональда Трампа, который привержен миру мы сможем отпраздновать возвращение мира в центральную Европу в течение нескольких недель", - сказал Сийярто, выступая на форуме "Диалог Райсина".
Кроме того, он напомнил, что Венгрия с самого начала конфликта и на всем его протяжении выступала категорически против поставок оружия на Украину, однако вместо этого предложила России и Украине Будапешт в качестве площадки для мирных переговоров.
Сийярто выразил надежду, что Москва и Киев в конечном счете примут его предложение, и мирные переговоры состоятся в ближайшем будущем.
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