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Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель
Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель - 18.03.2025, ПРАЙМ
Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, о скорейшем завершении украинского конфликта. Кроме того, он... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T12:27+0300
2025-03-18T12:27+0300
политика
будапешт
венгрия
петер сийярто
украина
россия
сша
дональд трамп
мирные переговоры
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, о скорейшем завершении украинского конфликта. Кроме того, он надеется, что Будапешт будет выбран в качестве места проведения мирных переговоров."Надеюсь, что с избранием в США президентом Дональда Трампа, который привержен миру мы сможем отпраздновать возвращение мира в центральную Европу в течение нескольких недель", - сказал Сийярто, выступая на форуме "Диалог Райсина". Кроме того, он напомнил, что Венгрия с самого начала конфликта и на всем его протяжении выступала категорически против поставок оружия на Украину, однако вместо этого предложила России и Украине Будапешт в качестве площадки для мирных переговоров. Сийярто выразил надежду, что Москва и Киев в конечном счете примут его предложение, и мирные переговоры состоятся в ближайшем будущем.
https://1prime.ru/20250314/vengriya-855785209.html
будапешт
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будапешт, венгрия, петер сийярто, украина, россия, сша, дональд трамп, мирные переговоры
Политика, Будапешт, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, мирные переговоры
12:27 18.03.2025
 
Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель

Сийярто: Венгрия готова предложить Будапешт в качестве переговорной площадки

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, о скорейшем завершении украинского конфликта. Кроме того, он надеется, что Будапешт будет выбран в качестве места проведения мирных переговоров.
"Надеюсь, что с избранием в США президентом Дональда Трампа, который привержен миру мы сможем отпраздновать возвращение мира в центральную Европу в течение нескольких недель", - сказал Сийярто, выступая на форуме "Диалог Райсина".
Кроме того, он напомнил, что Венгрия с самого начала конфликта и на всем его протяжении выступала категорически против поставок оружия на Украину, однако вместо этого предложила России и Украине Будапешт в качестве площадки для мирных переговоров.
Сийярто выразил надежду, что Москва и Киев в конечном счете примут его предложение, и мирные переговоры состоятся в ближайшем будущем.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
FT: в ЕС обсудят лишение Венгрии права голоса из-за позиции по России
14 марта, 11:41
 
ПолитикаБудапештВЕНГРИЯПетер СийяртоУКРАИНАРОССИЯСШАДональд Трампмирные переговоры
 
 
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