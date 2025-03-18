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Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель

Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель - 18.03.2025, ПРАЙМ

Венгрия надеется на завершение украинского конфликта через несколько недель

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, о скорейшем завершении украинского конфликта. Кроме того, он... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T12:27+0300

2025-03-18T12:27+0300

2025-03-18T12:27+0300

политика

будапешт

венгрия

петер сийярто

украина

россия

сша

дональд трамп

мирные переговоры

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, о скорейшем завершении украинского конфликта. Кроме того, он надеется, что Будапешт будет выбран в качестве места проведения мирных переговоров."Надеюсь, что с избранием в США президентом Дональда Трампа, который привержен миру мы сможем отпраздновать возвращение мира в центральную Европу в течение нескольких недель", - сказал Сийярто, выступая на форуме "Диалог Райсина". Кроме того, он напомнил, что Венгрия с самого начала конфликта и на всем его протяжении выступала категорически против поставок оружия на Украину, однако вместо этого предложила России и Украине Будапешт в качестве площадки для мирных переговоров. Сийярто выразил надежду, что Москва и Киев в конечном счете примут его предложение, и мирные переговоры состоятся в ближайшем будущем.

https://1prime.ru/20250314/vengriya-855785209.html

будапешт

венгрия

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будапешт, венгрия, петер сийярто, украина, россия, сша, дональд трамп, мирные переговоры