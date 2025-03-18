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WSJ: в США изучают сокращение финансирования профилактики ВИЧ - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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WSJ: в США изучают сокращение финансирования профилактики ВИЧ
WSJ: в США изучают сокращение финансирования профилактики ВИЧ - 18.03.2025, ПРАЙМ
WSJ: в США изучают сокращение финансирования профилактики ВИЧ
Минздрав США рассматривает возможность сокращения финансирования профилактики ВИЧ внутри страны, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T23:55+0300
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экономика
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минздрав США рассматривает возможность сокращения финансирования профилактики ВИЧ внутри страны, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные лица. "Министерство здравоохранения и социальных служб США рассматривает планы по резкому сокращению финансирования федеральным правительством профилактики ВИЧ на национальном уровне", - говорится в статье. По данным источников, мера рассматривается в рамках планов администрации президента США Дональда Трампа по сокращению персонала системы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Источники утверждают, что о сокращении финансирования профилактики ВИЧ может быть объявлено уже в течение суток, но планы все еще не утверждены окончательно и могут быть отсрочены для редактирования. Согласно информации CDC, приводимой газетой, за 2023 финансовый год ведомство потратило на профилактику различных заболеваний, передающихся половым путем, и туберкулеза около 1,3 миллиарда долларов.
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дональд трамп, сша, здоровье
Экономика, Дональд Трамп, США, Здоровье
23:55 18.03.2025
 
WSJ: в США изучают сокращение финансирования профилактики ВИЧ

WSJ: Минздрав США изучает сокращение финансирования профилактики ВИЧ внутри страны

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне станет выше
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минздрав США рассматривает возможность сокращения финансирования профилактики ВИЧ внутри страны, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные лица.
"Министерство здравоохранения и социальных служб США рассматривает планы по резкому сокращению финансирования федеральным правительством профилактики ВИЧ на национальном уровне", - говорится в статье.
По данным источников, мера рассматривается в рамках планов администрации президента США Дональда Трампа по сокращению персонала системы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
WP: Минздрав США сократит десятки грантов на исследования по вакцинам
11 марта, 14:24
Источники утверждают, что о сокращении финансирования профилактики ВИЧ может быть объявлено уже в течение суток, но планы все еще не утверждены окончательно и могут быть отсрочены для редактирования.
Согласно информации CDC, приводимой газетой, за 2023 финансовый год ведомство потратило на профилактику различных заболеваний, передающихся половым путем, и туберкулеза около 1,3 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАЗдоровье
 
 
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