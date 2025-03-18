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Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в районе Лосевки

Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в районе Лосевки - 18.03.2025, ПРАЙМ

Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в районе Лосевки

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике украинской 144-й бригады в районе Лосевки в Сумской области,... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T00:00+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике украинской 144-й бригады в районе Лосевки в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет комплекса ОТРК "Искандер" нанес удар по району сосредоточения живой силы и ВВСТ 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лосевка (65 километров северо-западнее города Шостка) Сумской области", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.

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