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Володин призвал пересмотреть УК для борьбы с телефонным мошенничеством

Володин призвал пересмотреть УК для борьбы с телефонным мошенничеством - 18.03.2025, ПРАЙМ

Володин призвал пересмотреть УК для борьбы с телефонным мошенничеством

В рамках противодействия телефонному мошенничеству надо пересматривать статьи Уголовного кодекса РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T17:21+0300

2025-03-18T17:21+0300

2025-03-18T17:21+0300

вячеслав володин

госдума

рф

уголовный кодекс

мошенничество

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. В рамках противодействия телефонному мошенничеству надо пересматривать статьи Уголовного кодекса РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Им предлагается установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. Также правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков. Проектом также предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам "Мы должны с вами вместе сделать все, чтобы защитить сбережения граждан, здесь надо обязательно, чтобы банки были также встроены в эту работу и на себя часть ответственности брали, безусловно, нам надо пересматривать и статьи Уголовного кодекса", - сказал он на пленарном заседании.

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вячеслав володин, госдума, рф, уголовный кодекс, мошенничество