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Володин призвал пересмотреть УК для борьбы с телефонным мошенничеством - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Володин призвал пересмотреть УК для борьбы с телефонным мошенничеством
Володин призвал пересмотреть УК для борьбы с телефонным мошенничеством - 18.03.2025, ПРАЙМ
Володин призвал пересмотреть УК для борьбы с телефонным мошенничеством
В рамках противодействия телефонному мошенничеству надо пересматривать статьи Уголовного кодекса РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:21+0300
2025-03-18T17:21+0300
вячеслав володин
госдума
рф
уголовный кодекс
мошенничество
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. В рамках противодействия телефонному мошенничеству надо пересматривать статьи Уголовного кодекса РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Им предлагается установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. Также правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков. Проектом также предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам "Мы должны с вами вместе сделать все, чтобы защитить сбережения граждан, здесь надо обязательно, чтобы банки были также встроены в эту работу и на себя часть ответственности брали, безусловно, нам надо пересматривать и статьи Уголовного кодекса", - сказал он на пленарном заседании.
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вячеслав володин, госдума, рф, уголовный кодекс, мошенничество
Вячеслав Володин, Госдума, РФ, Уголовный кодекс, мошенничество
17:21 18.03.2025
 
Володин призвал пересмотреть УК для борьбы с телефонным мошенничеством

Володин: в рамках противодействия телефонному мошенничеству надо пересмотреть статьи УК

© Коллаж РИА НовостиУголовный суд, уголовный кодекс
Уголовный суд, уголовный кодекс - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. В рамках противодействия телефонному мошенничеству надо пересматривать статьи Уголовного кодекса РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Им предлагается установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. Также правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков. Проектом также предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам
"Мы должны с вами вместе сделать все, чтобы защитить сбережения граждан, здесь надо обязательно, чтобы банки были также встроены в эту работу и на себя часть ответственности брали, безусловно, нам надо пересматривать и статьи Уголовного кодекса", - сказал он на пленарном заседании.
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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Вячеслав ВолодинГосдумаРФУголовный кодексмошенничество
 
 
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