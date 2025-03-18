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В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу - 18.03.2025, ПРАЙМ
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В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу
В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, вероятно, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора,... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T13:16+0300
2025-03-18T13:16+0300
политика
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
cnn
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, вероятно, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на чиновника из Белого дома. Как отметил телеканал, чиновник также назвал разговор естественным следующим шагом в переговорах. "Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным..., скорее всего, будет поднят в ходе их разговора", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным источников, США основной целью разговора ставит обеспечение обеспечение договоренности по поводу тех уступок, на которые готова пойти Россия. Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени.
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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, cnn
Политика, США, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, CNN
13:16 18.03.2025
 
В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу

CNN: Путин и Трамп в телефонном разговоре возможно затронут тему личной встречи

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, вероятно, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на чиновника из Белого дома.
Как отметил телеканал, чиновник также назвал разговор естественным следующим шагом в переговорах.
"Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным..., скорее всего, будет поднят в ходе их разговора", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным источников, США основной целью разговора ставит обеспечение обеспечение договоренности по поводу тех уступок, на которые готова пойти Россия.
Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Песков сообщил время начала телефонного разговора Путина и Трампа
12:02
 
ПолитикаСШАРОССИЯВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковCNN
 
 
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