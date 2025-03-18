https://1prime.ru/20250318/vstrecha-855876486.html
В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу
В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, вероятно, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора,... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T13:16+0300
2025-03-18T13:16+0300
2025-03-18T13:16+0300
политика
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, вероятно, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на чиновника из Белого дома. Как отметил телеканал, чиновник также назвал разговор естественным следующим шагом в переговорах. "Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным..., скорее всего, будет поднят в ходе их разговора", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным источников, США основной целью разговора ставит обеспечение обеспечение договоренности по поводу тех уступок, на которые готова пойти Россия. Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени.
https://1prime.ru/20250318/peskov-855874229.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_82645091cff210cfecd6d9eed5b0a251.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, cnn
Политика, США, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, CNN
В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу
CNN: Путин и Трамп в телефонном разговоре возможно затронут тему личной встречи
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, вероятно, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на чиновника из Белого дома.
Как отметил телеканал, чиновник также назвал разговор естественным следующим шагом в переговорах.
"Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным..., скорее всего, будет поднят в ходе их разговора", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным источников, США основной целью разговора ставит обеспечение обеспечение договоренности по поводу тех уступок, на которые готова пойти Россия.
Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени.
Песков сообщил время начала телефонного разговора Путина и Трампа