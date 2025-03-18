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В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу

В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Белом доме полагают, что Путин и Трамп обсудят возможную личную встречу

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, вероятно, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора,... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T13:16+0300

2025-03-18T13:16+0300

2025-03-18T13:16+0300

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, вероятно, затронут тему возможной личной встречи в ходе предстоящего телефонного разговора, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на чиновника из Белого дома. Как отметил телеканал, чиновник также назвал разговор естественным следующим шагом в переговорах. "Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным..., скорее всего, будет поднят в ходе их разговора", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным источников, США основной целью разговора ставит обеспечение обеспечение договоренности по поводу тех уступок, на которые готова пойти Россия. Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

https://1prime.ru/20250318/peskov-855874229.html

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, cnn