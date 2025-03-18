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Дума ограничила механизм поступления в вуз из колледжа без ЕГЭ

Дума ограничила механизм поступления в вуз из колледжа без ЕГЭ - 18.03.2025, ПРАЙМ

Дума ограничила механизм поступления в вуз из колледжа без ЕГЭ

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона о поступлении в высшее учебное заведение из колледжей без Единого... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:07+0300

2025-03-18T15:07+0300

2025-03-18T15:12+0300

образование

вузы

госдума

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона о поступлении в высшее учебное заведение из колледжей без Единого государственного экзамена только на схожую специальность. Сейчас, согласно нынешнему законодательству, университет имеет право принимать выпускников колледжей исходя из внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует или нет профиль абитуриента будущему направлению подготовки.Проектом закона предлагается дать возможность абитуриентам, получившим среднее профессиональное образование, поступить в высшее учебное заведение по итогам вступительных испытаний, если совпадают направления.

https://1prime.ru/20250313/falkov-855739834.html

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образование, вузы, госдума