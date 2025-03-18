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Дума ограничила механизм поступления в вуз из колледжа без ЕГЭ
Дума ограничила механизм поступления в вуз из колледжа без ЕГЭ - 18.03.2025, ПРАЙМ
Дума ограничила механизм поступления в вуз из колледжа без ЕГЭ
Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона о поступлении в высшее учебное заведение из колледжей без Единого... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:07+0300
2025-03-18T15:07+0300
2025-03-18T15:12+0300
образование
вузы
госдума
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона о поступлении в высшее учебное заведение из колледжей без Единого государственного экзамена только на схожую специальность. Сейчас, согласно нынешнему законодательству, университет имеет право принимать выпускников колледжей исходя из внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует или нет профиль абитуриента будущему направлению подготовки.Проектом закона предлагается дать возможность абитуриентам, получившим среднее профессиональное образование, поступить в высшее учебное заведение по итогам вступительных испытаний, если совпадают направления.
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образование, вузы, госдума
образование, вузы, Госдума
Дума ограничила механизм поступления в вуз из колледжа без ЕГЭ
Дума одобрила проект о поступлении в вуз из колледжа без ЕГЭ лишь на схожую программу
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона о поступлении в высшее учебное заведение из колледжей без Единого государственного экзамена только на схожую специальность.
Сейчас, согласно нынешнему законодательству, университет имеет право принимать выпускников колледжей исходя из внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует или нет профиль абитуриента будущему направлению подготовки.
Проектом закона предлагается дать возможность абитуриентам, получившим среднее профессиональное образование, поступить в высшее учебное заведение по итогам вступительных испытаний, если совпадают направления.
Фальков призвал сократить некачественное платное высшее образование