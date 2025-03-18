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Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России - 18.03.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:23+0300
2025-03-18T17:23+0300
образование
минобороны рф
валентина матвиенко
госдума
совет федерации
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков. "Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. - ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы. Позже начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.
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образование, минобороны рф, валентина матвиенко, госдума, совет федерации
образование, Минобороны РФ, Валентина Матвиенко, Госдума, Совет Федерации
17:23 18.03.2025
 
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России

Фальков: Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМГУ
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. - ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы. Позже начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Дума ограничила механизм поступления в вуз из колледжа без ЕГЭ
15:07
 
образованиеМинобороны РФВалентина МатвиенкоГосдумаСовет Федерации
 
 
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