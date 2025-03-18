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Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России - 18.03.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:23+0300
2025-03-18T17:23+0300
2025-03-18T17:23+0300
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков. "Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. - ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы. Позже начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.
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образование, минобороны рф, валентина матвиенко, госдума, совет федерации
образование, Минобороны РФ, Валентина Матвиенко, Госдума, Совет Федерации
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России
Фальков: Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. - ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы. Позже начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.
Дума ограничила механизм поступления в вуз из колледжа без ЕГЭ