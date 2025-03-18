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Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат невостребованных товаров - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат невостребованных товаров
Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат невостребованных товаров - 18.03.2025, ПРАЙМ
Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат невостребованных товаров
Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат товаров, за которыми клиент не пришел в пункт выдачи заказов в течение 14 дней - в других случаях возврат... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T21:24+0300
2025-03-18T21:24+0300
экономика
wildberries
маркетплейс
интернет-торговля
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат товаров, за которыми клиент не пришел в пункт выдачи заказов в течение 14 дней - в других случаях возврат осуществляется на прежних условиях, рассказали РИА Новости в компании. "С сегодняшнего дня стоимость списания за возврат товара составляет 200 рублей, если клиент совершил заказ и не явился за ним в пункт выдачи заказов в течение 14 дней. … Если же покупатель пришел в ПВЗ, и заказ ему в силу каких-либо причин не подошел, то возврат осуществляется на прежних условиях", - сообщили в пресс-службе объединенной компании "РВБ". Там же уточнили, что количество таких возвратов на платформе не превышает 1% от общего объема. Как объяснили в компании, эта мера направлена на сокращение количества невостребованных заказов в ПВЗ и снижение лишних перемещений товаров между складами. "Это поможет сделать доставку более эффективной и удобной как для покупателей, так и для продавцов", - добавили в "РВБ".
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wildberries, маркетплейс, интернет-торговля
Экономика, Wildberries, маркетплейс, интернет-торговля
21:24 18.03.2025
 
Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат невостребованных товаров

Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат товаров, которые клиент не забрал в ПВЗ

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат товаров, за которыми клиент не пришел в пункт выдачи заказов в течение 14 дней - в других случаях возврат осуществляется на прежних условиях, рассказали РИА Новости в компании.
"С сегодняшнего дня стоимость списания за возврат товара составляет 200 рублей, если клиент совершил заказ и не явился за ним в пункт выдачи заказов в течение 14 дней. … Если же покупатель пришел в ПВЗ, и заказ ему в силу каких-либо причин не подошел, то возврат осуществляется на прежних условиях", - сообщили в пресс-службе объединенной компании "РВБ".
Там же уточнили, что количество таких возвратов на платформе не превышает 1% от общего объема.
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Как объяснили в компании, эта мера направлена на сокращение количества невостребованных заказов в ПВЗ и снижение лишних перемещений товаров между складами. "Это поможет сделать доставку более эффективной и удобной как для покупателей, так и для продавцов", - добавили в "РВБ".
 
ЭкономикаWildberriesмаркетплейсинтернет-торговля
 
 
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