https://1prime.ru/20250318/wildberries-855892432.html

Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат невостребованных товаров

Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат невостребованных товаров - 18.03.2025, ПРАЙМ

Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат невостребованных товаров

Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат товаров, за которыми клиент не пришел в пункт выдачи заказов в течение 14 дней - в других случаях возврат... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T21:24+0300

2025-03-18T21:24+0300

2025-03-18T21:24+0300

экономика

wildberries

маркетплейс

интернет-торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Wildberries вводит плату в 200 рублей за возврат товаров, за которыми клиент не пришел в пункт выдачи заказов в течение 14 дней - в других случаях возврат осуществляется на прежних условиях, рассказали РИА Новости в компании. "С сегодняшнего дня стоимость списания за возврат товара составляет 200 рублей, если клиент совершил заказ и не явился за ним в пункт выдачи заказов в течение 14 дней. … Если же покупатель пришел в ПВЗ, и заказ ему в силу каких-либо причин не подошел, то возврат осуществляется на прежних условиях", - сообщили в пресс-службе объединенной компании "РВБ". Там же уточнили, что количество таких возвратов на платформе не превышает 1% от общего объема. Как объяснили в компании, эта мера направлена на сокращение количества невостребованных заказов в ПВЗ и снижение лишних перемещений товаров между складами. "Это поможет сделать доставку более эффективной и удобной как для покупателей, так и для продавцов", - добавили в "РВБ".

https://1prime.ru/20250204/fas-854665658.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, маркетплейс, интернет-торговля