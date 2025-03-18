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Япония намерена увеличить число иностранных туристов к 2030 году

Япония намерена увеличить число иностранных туристов к 2030 году - 18.03.2025, ПРАЙМ

Япония намерена увеличить число иностранных туристов к 2030 году

Япония намерена увеличить число иностранных туристов до 60 миллионов в год к 2030 году, соответствующее решение было принято на заседании профильных министров с | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T08:13+0300

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ТОКИО, 18 мар – ПРАЙМ. Япония намерена увеличить число иностранных туристов до 60 миллионов в год к 2030 году, соответствующее решение было принято на заседании профильных министров с участием премьер-министра Сигэру Исибы. При росте числа туристов до 60 миллионов к 2030 года правительство намерено добиться роста их средств, потраченных в Японии, до 15 триллионов иен (около 100 миллиардов долларов). Прошлый год оказался рекордным для въездного туризма в Японию – страну посетили 36,86 миллиона иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем в 2023 году и на 15,6% выше показателей допандемийного 2019 года, который до сих пор считался рекордным. Иностранные туристы потратили в Японии 8,14 триллиона иен (51 миллиард долларов), что в национальной валюте также стало самым высоким показателем. В абсолютных цифрах больше всего в Японию приехало гостей из Южной Кореи – 8,8 миллиона, это на 26,6% больше, чем годом ранее. Из Китая – 6,98 миллиона, на 187,9% больше, чем годом ранее. Из России в Японию приехали 99 тысяч человек, что на 136,6% больше показателей 2023 года. Однако 70% туристов предпочитали селиться вокруг трех крупнейших городов Японии – Токио, Осаки и Нагои. Правительство намерено сделать так, чтобы туристические потоки направлялись и в регионы, что будет способствовать их экономическому росту. При этом в регионах все более остро встает проблема овертуризма – небольшие города и поселки не справляются с наплывом иностранных туристов, не располагая соответствующей инфраструктурой.

https://1prime.ru/20250317/iena-855843229.html

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бизнес, туризм, япония, южная корея, токио, путешествия