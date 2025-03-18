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В Европе разводят руками на просьбы США о поставках яиц

В Европе разводят руками на просьбы США о поставках яиц - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Европе разводят руками на просьбы США о поставках яиц

Американские власти обратились практически ко всем европейским странам с просьбой о поставках яиц на фоне их дефицита в США, сообщил глава Ассоциации... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T10:24+0300

2025-03-18T10:24+0300

2025-03-18T10:24+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Американские власти обратились практически ко всем европейским странам с просьбой о поставках яиц на фоне их дефицита в США, сообщил глава Ассоциации производителей яиц Дании Йёрген Ниберг Ларсен. Однако, по его словам, европейские поставщики не могут удовлетворить этот запрос, так как сосредоточены на обеспечении внутреннего рынка.Ранее агентство Reuters со ссылкой на производителей яиц в Северной Европе сообщало, что США направили запросы Дании, Германии, Франции, Нидерландам, Испании, Италии и другим странам ЕС. По данным издания Euractiv, Министерство сельского хозяйства США дважды запрашивало у европейских стран информацию о возможных объемах экспорта: сначала в конце февраля, затем в начале марта.Дефицит яиц в США связан с эпидемией птичьего гриппа, которая привела к резкому росту цен. Как ранее выяснило РИА Новости, в марте яйца в США оказались самыми дорогими среди стран G20, хотя еще в конце прошлого года первенство по этому показателю удерживала Австралия.Рост цен наблюдается и в Евросоюзе: по данным Евростата, оптовая стоимость куриных яиц в ЕС достигла рекордных 268,5 евро за 100 кг, что связано с распространением птичьего гриппа. При этом импорт яиц в страны ЕС в 2024 году увеличился почти на треть.В самой Америке ситуация продолжает ухудшаться. Официальная статистика показала, что в феврале яйца в США подорожали на 59% в годовом выражении, а за месяц их стоимость выросла на 10,4%.

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европа, сша, ес, австралия, яйца, дефицит