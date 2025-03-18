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Юань открыл торги во вторник снижением
Юань открыл торги во вторник снижением - 18.03.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии падает до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T10:10+0300
2025-03-18T10:10+0300
2025-03-18T10:10+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии падает до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 11 копеек, до 11,24 рубля.
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рынки, торги, мосбиржа, юань
Экономика, Рынки, Торги, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги во вторник снижением
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,24 рубля