https://1prime.ru/20250318/yuan-855890158.html
Курс юаня завершил торги вторника снижением до 11,22 рубля
Курс юаня завершил торги вторника снижением до 11,22 рубля - 18.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня завершил торги вторника снижением до 11,22 рубля
Курс рубля по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T19:04+0300
2025-03-18T19:04+0300
2025-03-18T19:04+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,22 рубля.
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рынки, торги, юань, рубль
Экономика, Рынки, Торги, юань, рубль
Курс юаня завершил торги вторника снижением до 11,22 рубля
Курс юаня на Московской бирже завершил торги вторника снижением до 11,22 рубля