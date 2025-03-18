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Продажи вторичного жилья в Москве в январе-феврале выросли на 19%

Продажи вторичного жилья в Москве в январе-феврале выросли на 19% - 18.03.2025, ПРАЙМ

Продажи вторичного жилья в Москве в январе-феврале выросли на 19%

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19% - почти до 21,6... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T09:24+0300

2025-03-18T09:24+0300

2025-03-18T09:24+0300

экономика

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москва

росреестр

вторичное жилье

рынок вторичного жилья

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19% - почти до 21,6 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в феврале ведомство зарегистрировало почти 12,1 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья, что на 13% больше результата февраля 2024 года. По сравнению с январем текущего года прирост составил 27%. "Второй месяц года превысил январский показатель на 27%, достигнув максимума для указанного периода в разрезе трех последних лет. Хороший старт текущего года может стать тенденцией при условии дальнейшей корректировки цен на готовые квадратные метры", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного Росреестра Игоря Майданова.

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