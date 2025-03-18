https://1prime.ru/20250318/zhivotnye-855871459.html

Дума указала на неисполнение поручений Путина по бездомным животным

Дума указала на неисполнение поручений Путина по бездомным животным - 18.03.2025, ПРАЙМ

Дума указала на неисполнение поручений Путина по бездомным животным

Госдума отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, сказано в проекте... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T10:08+0300

2025-03-18T10:08+0300

2025-03-18T10:08+0300

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума

дума

животные

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Госдума отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, сказано в проекте обращения ГД, документ доступен в думской электронной базе. "Государственная Дума Федерального Собрания РФ отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев", - сказано в документе. Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев".

https://1prime.ru/20250317/zhivotnye-855860205.html

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россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, дума, животные