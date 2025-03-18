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Дума указала на неисполнение поручений Путина по бездомным животным - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Дума указала на неисполнение поручений Путина по бездомным животным
Дума указала на неисполнение поручений Путина по бездомным животным - 18.03.2025, ПРАЙМ
Дума указала на неисполнение поручений Путина по бездомным животным
Госдума отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, сказано в проекте... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T10:08+0300
2025-03-18T10:08+0300
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума
дума
животные
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Госдума отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, сказано в проекте обращения ГД, документ доступен в думской электронной базе. "Государственная Дума Федерального Собрания РФ отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев", - сказано в документе. Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев".
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россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, дума, животные
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума, Дума, животные
10:08 18.03.2025
 
Дума указала на неисполнение поручений Путина по бездомным животным

В Думе призвали правительство решить проблему нападений бездомных животных

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБездомная собака у мусорного бака
Бездомная собака у мусорного бака - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Госдума отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, сказано в проекте обращения ГД, документ доступен в думской электронной базе.
"Государственная Дума Федерального Собрания РФ отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев", - сказано в документе.
Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев".
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РОССИЯВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдумаДумаживотные
 
 
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