https://1prime.ru/20250318/zhivotnye-855871815.html
Дума рассмотрит проект обращения к Мишустину по проблеме бездомных животных
Дума рассмотрит проект обращения к Мишустину по проблеме бездомных животных - 18.03.2025, ПРАЙМ
Дума рассмотрит проект обращения к Мишустину по проблеме бездомных животных
Комитет Госдумы по экологии вынес на рассмотрение парламента проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором поднимаются вопросы защиты граждан | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T10:19+0300
2025-03-18T10:19+0300
2025-03-18T10:19+0300
общество
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экологии вынес на рассмотрение парламента проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором поднимаются вопросы защиты граждан и их прав при обращении с животными. Документ размещен в думской электронной базе.18 марта на пленарном заседании Госдума рассмотрит постановление о направлении обращения в правительство РФ, касающегося проблемы бродячих собак, сообщил ранее первый вице-спикер Александр Жуков. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, парламенту необходимо понимать позицию кабинета министров по инициативам, связанным с защитой граждан от нападений бездомных животных, а также предложения профильных ведомств. Володин ранее подчеркивал, что сообщения о пострадавших от нападений собак поступают практически ежедневно, нередко фиксируются и смертельные случаи.В проекте обращения говорится о необходимости безотлагательного решения проблем, связанных с обращением с животными, в интересах безопасности граждан. Депутаты также просят правительство представить свою позицию и предложить меры по урегулированию ситуации. Госдума считает, что оперативное решение поставленных вопросов не только повысит безопасность граждан при взаимодействии с животными, но и поможет формированию в обществе более ответственного отношения к ним.
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общество , рф, дума, михаил мишустин, вячеслав володин, федеральное собрание
Общество , РФ, Дума, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Федеральное собрание
Дума рассмотрит проект обращения к Мишустину по проблеме бездомных животных
Госдума потребовала от правительства срочных мер по проблеме бездомных животных
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экологии вынес на рассмотрение парламента проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором поднимаются вопросы защиты граждан и их прав при обращении с животными. Документ размещен в думской электронной базе.
18 марта на пленарном заседании Госдума рассмотрит постановление о направлении обращения в правительство РФ, касающегося проблемы бродячих собак, сообщил ранее первый вице-спикер Александр Жуков. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, парламенту необходимо понимать позицию кабинета министров по инициативам, связанным с защитой граждан от нападений бездомных животных, а также предложения профильных ведомств. Володин ранее подчеркивал, что сообщения о пострадавших от нападений собак поступают практически ежедневно, нередко фиксируются и смертельные случаи.
В проекте обращения говорится о необходимости безотлагательного решения проблем, связанных с обращением с животными, в интересах безопасности граждан. Депутаты также просят правительство представить свою позицию и предложить меры по урегулированию ситуации.
Госдума считает, что оперативное решение поставленных вопросов не только повысит безопасность граждан при взаимодействии с животными, но и поможет формированию в обществе более ответственного отношения к ним.
Дума указала на неисполнение поручений Путина по бездомным животным