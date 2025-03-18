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Володин призвал правительство выработать позицию по бездомным животным

Володин призвал правительство выработать позицию по бездомным животным - 18.03.2025, ПРАЙМ

Володин призвал правительство выработать позицию по бездомным животным

Правительству РФ следует внести свои предложения и сформулировать позицию по проблеме нападения бездомных животных, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:32+0300

2025-03-18T14:32+0300

2025-03-18T14:33+0300

госдума

вячеслав володин

михаил мишустин

россия

животные

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительству РФ следует внести свои предложения и сформулировать позицию по проблеме нападения бездомных животных, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Ранее Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. "Правильно будет, чтобы правительство, имея более полную информацию, учитывая, что министерство занимается правоприменительной практикой, внесло свои предложения. И правительство в итоге сформулирует позицию, которая может быть отражена в законодательной инициативе правительства", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы. Кроме того, Володин отметил, что Госдуме следует заслушать позиции таких министерств, как Минюст, МВД и Минприроды по вопросу нападения животных на россиян.

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госдума, вячеслав володин, михаил мишустин, россия, животные