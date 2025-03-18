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Володин призвал правительство выработать позицию по бездомным животным - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Володин призвал правительство выработать позицию по бездомным животным
Володин призвал правительство выработать позицию по бездомным животным - 18.03.2025, ПРАЙМ
Володин призвал правительство выработать позицию по бездомным животным
Правительству РФ следует внести свои предложения и сформулировать позицию по проблеме нападения бездомных животных, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:32+0300
2025-03-18T14:33+0300
госдума
вячеслав володин
михаил мишустин
россия
животные
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительству РФ следует внести свои предложения и сформулировать позицию по проблеме нападения бездомных животных, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Ранее Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. "Правильно будет, чтобы правительство, имея более полную информацию, учитывая, что министерство занимается правоприменительной практикой, внесло свои предложения. И правительство в итоге сформулирует позицию, которая может быть отражена в законодательной инициативе правительства", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы. Кроме того, Володин отметил, что Госдуме следует заслушать позиции таких министерств, как Минюст, МВД и Минприроды по вопросу нападения животных на россиян.
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госдума, вячеслав володин, михаил мишустин, россия, животные
Госдума, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, РОССИЯ, животные
14:32 18.03.2025 (обновлено: 14:33 18.03.2025)
 
Володин призвал правительство выработать позицию по бездомным животным

Володин: правительство должно внести предложения по проблеме бездомных животных

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительству РФ следует внести свои предложения и сформулировать позицию по проблеме нападения бездомных животных, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Ранее Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения.
"Правильно будет, чтобы правительство, имея более полную информацию, учитывая, что министерство занимается правоприменительной практикой, внесло свои предложения. И правительство в итоге сформулирует позицию, которая может быть отражена в законодательной инициативе правительства", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.
Кроме того, Володин отметил, что Госдуме следует заслушать позиции таких министерств, как Минюст, МВД и Минприроды по вопросу нападения животных на россиян.
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ГосдумаВячеслав ВолодинМихаил МишустинРОССИЯживотные
 
 
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