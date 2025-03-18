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Золото дорожает во вторник на фоне снижения доходности гособлигаций США
Золото дорожает во вторник на фоне снижения доходности гособлигаций США - 18.03.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает во вторник на фоне снижения доходности гособлигаций США
Стоимость золота во вторник утром увеличивается на фоне снижения доходности гособлигаций США, инвесторы также следят за экономическими показателями по стране и... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T09:08+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром увеличивается на фоне снижения доходности гособлигаций США, инвесторы также следят за экономическими показателями по стране и оценивают геополитические риски вокруг Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,7 доллара, или на 0,52%, до 3 021,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,73% - до 34,557 доллара за унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,295% с 4,306% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику. Позднее во вторник инвесторы ждут выхода статистических данных по экономике США. Министерство торговли страны опубликует данные о числе новостроек. Аналитики ожидают, что за февраль их число выросло до 1,38 миллиона с 1,366 миллиона в январе. Экономические данные по стране учитываются Федеральной резервной системой США при определении учетной ставки, изменения величины которой могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота. Спрос на золото также может расти в условиях роста геополитических рисков в мире. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) утром во вторник в третий раз за 48 часов атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море, атаке также подвергся американский эсминец, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.
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рынки, сша, comex, ближний восток, золото, цены на золото
Экономика, Рынки, США, Comex, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, золото, цены на золото
Золото дорожает во вторник на фоне снижения доходности гособлигаций США
Цена на золото растет в ожидании оценки геополитических рисков на Ближнем Востоке
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром увеличивается на фоне снижения доходности гособлигаций США, инвесторы также следят за экономическими показателями по стране и оценивают геополитические риски вокруг Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,7 доллара, или на 0,52%, до 3 021,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,73% - до 34,557 доллара за унцию.
При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,295% с 4,306% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику.
Позднее во вторник инвесторы ждут выхода статистических данных по экономике США. Министерство торговли страны опубликует данные о числе новостроек. Аналитики ожидают, что за февраль их число выросло до 1,38 миллиона с 1,366 миллиона в январе. Экономические данные по стране учитываются Федеральной резервной системой США при определении учетной ставки, изменения величины которой могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Спрос на золото также может расти в условиях роста геополитических рисков в мире. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) утром во вторник в третий раз за 48 часов атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море, атаке также подвергся американский эсминец, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.
Цена на золото слабо растет после выхода данных о розничных продажах в США