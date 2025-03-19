https://1prime.ru/20250319/aeroport-855930027.html

Аэропорт Алеппо в Сирии улучшит экономику страны, сообщили СМИ

Аэропорт Алеппо в Сирии улучшит экономику страны, сообщили СМИ - 19.03.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Алеппо в Сирии улучшит экономику страны, сообщили СМИ

Возобновление работы международного аэропорта Алеппо в Сирии сыграет положительную роль в укреплении экономики страны и сможет способствовать возвращению около... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

мировая экономика

экономика

алеппо

сирия

турция

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855930027.jpg?1742342055

БЕЙРУТ, 18 мар - ПРАЙМ. Возобновление работы международного аэропорта Алеппо в Сирии сыграет положительную роль в укреплении экономики страны и сможет способствовать возвращению около 10 миллионов сирийских граждан из Турции и европейских стран, сообщает сирийское агентство SANA. Во вторник официальные сирийские власти заявили о возобновлении работы международного аэропорта Алеппо, который принял первый пассажирский рейс, прибывший из Дамаска. "Аэропорт считается важными воротами для транспортировки пассажиров и грузов…, что символизирует новую надежду и шаг к экономическому восстановлению в рамках стратегического видения, направленного на восстановление связей Сирии с остальным миром и упрощение возвращения более 10 миллионов сирийских беженцев, проживающих в Турции и Европе", - пишет агентство. Директор по внутренним и международным связям в сирийском управлении гражданской авиации Аля Слал, заявил сирийскому агентству, что повторное открытие аэропорта — "это не просто технический процесс, а стратегический шаг, направленный на упрощение возвращения беженцев, которые не видели своих родных более 14 лет". "Это также поможет привлечь предпринимателей, местные и иностранные компании, особенно с учетом наличия большого промышленного города в Алеппо. Кроме того, это поддержит гуманитарные усилия, выделяя рейсы для транспортировки гуманитарной помощи и сотрудников международных организаций, таких как ООН", - сказал он. Слал отметил, что работа по расширению спектра услуг аэропорта продолжается, чтобы он стал одним из ведущих воздушных ворот в Сирии, способным обслуживать большее количество рейсов и предоставлять современные услуги, связывающие страну с внешним миром.

алеппо

сирия

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, алеппо, сирия, турция, оон