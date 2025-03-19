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Аэропорт Алеппо в Сирии улучшит экономику страны, сообщили СМИ - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Алеппо в Сирии улучшит экономику страны, сообщили СМИ
Аэропорт Алеппо в Сирии улучшит экономику страны, сообщили СМИ - 19.03.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Алеппо в Сирии улучшит экономику страны, сообщили СМИ
Возобновление работы международного аэропорта Алеппо в Сирии сыграет положительную роль в укреплении экономики страны и сможет способствовать возвращению около... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
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мировая экономика
экономика
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БЕЙРУТ, 18 мар - ПРАЙМ. Возобновление работы международного аэропорта Алеппо в Сирии сыграет положительную роль в укреплении экономики страны и сможет способствовать возвращению около 10 миллионов сирийских граждан из Турции и европейских стран, сообщает сирийское агентство SANA. Во вторник официальные сирийские власти заявили о возобновлении работы международного аэропорта Алеппо, который принял первый пассажирский рейс, прибывший из Дамаска. "Аэропорт считается важными воротами для транспортировки пассажиров и грузов…, что символизирует новую надежду и шаг к экономическому восстановлению в рамках стратегического видения, направленного на восстановление связей Сирии с остальным миром и упрощение возвращения более 10 миллионов сирийских беженцев, проживающих в Турции и Европе", - пишет агентство. Директор по внутренним и международным связям в сирийском управлении гражданской авиации Аля Слал, заявил сирийскому агентству, что повторное открытие аэропорта — "это не просто технический процесс, а стратегический шаг, направленный на упрощение возвращения беженцев, которые не видели своих родных более 14 лет". "Это также поможет привлечь предпринимателей, местные и иностранные компании, особенно с учетом наличия большого промышленного города в Алеппо. Кроме того, это поддержит гуманитарные усилия, выделяя рейсы для транспортировки гуманитарной помощи и сотрудников международных организаций, таких как ООН", - сказал он. Слал отметил, что работа по расширению спектра услуг аэропорта продолжается, чтобы он стал одним из ведущих воздушных ворот в Сирии, способным обслуживать большее количество рейсов и предоставлять современные услуги, связывающие страну с внешним миром.
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мировая экономика, алеппо, сирия, турция, оон
Мировая экономика, Экономика, Алеппо, СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ООН
02:54 19.03.2025
 
Аэропорт Алеппо в Сирии улучшит экономику страны, сообщили СМИ

SANA: возобновление работы аэропорта Алеппо улучшит экономику Сирии

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БЕЙРУТ, 18 мар - ПРАЙМ. Возобновление работы международного аэропорта Алеппо в Сирии сыграет положительную роль в укреплении экономики страны и сможет способствовать возвращению около 10 миллионов сирийских граждан из Турции и европейских стран, сообщает сирийское агентство SANA.
Во вторник официальные сирийские власти заявили о возобновлении работы международного аэропорта Алеппо, который принял первый пассажирский рейс, прибывший из Дамаска.
"Аэропорт считается важными воротами для транспортировки пассажиров и грузов…, что символизирует новую надежду и шаг к экономическому восстановлению в рамках стратегического видения, направленного на восстановление связей Сирии с остальным миром и упрощение возвращения более 10 миллионов сирийских беженцев, проживающих в Турции и Европе", - пишет агентство.
Директор по внутренним и международным связям в сирийском управлении гражданской авиации Аля Слал, заявил сирийскому агентству, что повторное открытие аэропорта — "это не просто технический процесс, а стратегический шаг, направленный на упрощение возвращения беженцев, которые не видели своих родных более 14 лет". "Это также поможет привлечь предпринимателей, местные и иностранные компании, особенно с учетом наличия большого промышленного города в Алеппо. Кроме того, это поддержит гуманитарные усилия, выделяя рейсы для транспортировки гуманитарной помощи и сотрудников международных организаций, таких как ООН", - сказал он.
Слал отметил, что работа по расширению спектра услуг аэропорта продолжается, чтобы он стал одним из ведущих воздушных ворот в Сирии, способным обслуживать большее количество рейсов и предоставлять современные услуги, связывающие страну с внешним миром.
 
ЭкономикаМировая экономикаАлеппоСИРИЯТУРЦИЯООН
 
 
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