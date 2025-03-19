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Чемезов: российским компаниям нужно развивать сотрудничество с Африкой - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Чемезов: российским компаниям нужно развивать сотрудничество с Африкой
Чемезов: российским компаниям нужно развивать сотрудничество с Африкой - 19.03.2025, ПРАЙМ
Чемезов: российским компаниям нужно развивать сотрудничество с Африкой
Российским компаниям среди новых рынков нужно развивать сотрудничество прежде всего с африканскими странами, считает глава госкорпорации "Ростех" Сергей... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
бизнес
экономика
россия
москва
африка
сергей чемезов
ростех
рспп
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российским компаниям среди новых рынков нужно развивать сотрудничество прежде всего с африканскими странами, считает глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Рынки, конечно, нужно осваивать. Прежде всего - Африка… Нужно будет поработать над тем, чтобы развивать сотрудничество с африканскими странами прежде всего… Там достаточно много возможностей: и полезных ископаемых много, и какое-то производство совместное можно было бы создавать", - сказал Чемезов журналистам в кулуарах ежегодного съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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бизнес, россия, москва, африка, сергей чемезов, ростех, рспп
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, АФРИКА, Сергей Чемезов, Ростех, РСПП
02:52 19.03.2025
 
Чемезов: российским компаниям нужно развивать сотрудничество с Африкой

Чемезов: российским компаниям нужно развивать сотрудничество с африканскими странами

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российским компаниям среди новых рынков нужно развивать сотрудничество прежде всего с африканскими странами, считает глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Рынки, конечно, нужно осваивать. Прежде всего - Африка… Нужно будет поработать над тем, чтобы развивать сотрудничество с африканскими странами прежде всего… Там достаточно много возможностей: и полезных ископаемых много, и какое-то производство совместное можно было бы создавать", - сказал Чемезов журналистам в кулуарах ежегодного съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВААФРИКАСергей ЧемезовРостехРСПП
 
 
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