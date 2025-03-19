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Российский рынок акций падает более чем на 1,5%
Российский рынок акций падает более чем на 1,5% - 19.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций падает более чем на 1,5%
Российский рынок акций продолжает торговаться в сильном минусе в первые часы основной сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T12:22+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает торговаться в сильном минусе в первые часы основной сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.10 мск падает на 1,57%, до 3206,48 пункта. В частности, заметно дешевеют бумаги "Алросы" (на 1,3%), "Совкомбанка" (на 1,1%), ММК (на 0,9%), "Мосэнерго" (на 1%). А в лидерах подорожания - бумаги "Селигдара" (+2,1%), "Полюса" (+1,1%), "Новатэка" (+1,1%), префы "Транснефти" (+1,6%). Все ждали итогов переговоров президентов России и США, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Первая реакция рынков была умеренно негативной – индекс Мосбиржи просел на процент. Мы бы не стали объяснять это разочарованием инвесторов. Просто прошла коррекция "по факту"... Следует отметить и тот факт, что комментарии американских чиновников состоявшегося разговора очень позитивны, поэтому мы не видим поводов для активного сокращения среднесрочных позиций в расчете на рост цены акций", - добавляет он. При этом сдерживающим рост рынка фактором выступают и крепкий рубль, и дешёвая нефть, ограничивающие спрос на "весовые" акции "нефтянки", также сегодняшняя публикация статистики недельной инфляции способна скорректировать ожидания от риторики ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, полагает также Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
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рынки, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынки, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций падает более чем на 1,5%
Российский рынок акций продолжает торговаться в сильном минусе
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает торговаться в сильном минусе в первые часы основной сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.10 мск падает на 1,57%, до 3206,48 пункта.
В частности, заметно дешевеют бумаги "Алросы" (на 1,3%), "Совкомбанка" (на 1,1%), ММК (на 0,9%), "Мосэнерго" (на 1%). А в лидерах подорожания - бумаги "Селигдара" (+2,1%), "Полюса" (+1,1%), "Новатэка" (+1,1%), префы "Транснефти" (+1,6%).
Все ждали итогов переговоров президентов России и США, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Первая реакция рынков была умеренно негативной – индекс Мосбиржи просел на процент. Мы бы не стали объяснять это разочарованием инвесторов. Просто прошла коррекция "по факту"... Следует отметить и тот факт, что комментарии американских чиновников состоявшегося разговора очень позитивны, поэтому мы не видим поводов для активного сокращения среднесрочных позиций в расчете на рост цены акций", - добавляет он.
При этом сдерживающим рост рынка фактором выступают и крепкий рубль, и дешёвая нефть, ограничивающие спрос на "весовые" акции "нефтянки", также сегодняшняя публикация статистики недельной инфляции способна скорректировать ожидания от риторики ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, полагает также Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
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