https://1prime.ru/20250319/aktsii-855946481.html
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов среды
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов среды - 19.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов среды
Российский рынок акций снижается из-за неоправдавшихся завышенных ожиданий инвесторов относительно вчерашних переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T15:43+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается из-за неоправдавшихся завышенных ожиданий инвесторов относительно вчерашних переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.34 мск снижался на 1,1%, до 3 221,79 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,06%, до 70,52 доллара за баррель. "Завтра ожидаются отчетности у "Ленэнерго", "Диасофта", ММК, ВК и "Т-Технологий". Последние являются одними из наших фаворитов на этот год, ожидаем уверенный отчет в рамках ожидания консенсуса. Компания завершила поглощение Росбанка и получила необходимый капитал для дальнейшего роста кредитного портфеля привычными темпами", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Рынок с разочарованием воспринял итог телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа относительно возможности 30-дневного перемирия на Украине. Инвесторы охотно фиксируют прибыли, поскольку российские акции сильно выросли в последние недели на ожиданиях скорейшего урегулирования российско-украинского военного конфликта", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. Видимо, рынок ожидал быстрой договоренности сразу по итогам одного телефонного разговора российского и американского лидеров, но переговоры продолжатся в ближайшее воскресенье в Джидде, что для российского фондового рынка сейчас воспринимается скорее как затяжка, то есть негатив, отмечает эксперт. "Результаты вчерашних телефонных переговоров Трампа и Путина не оправдали завышенных ожиданий рынка. Вероятно, инвесторы рассчитывали на более значительный прорыв в геополитике, однако важным итогом стало соглашение о 30-дневной приостановке ударов по объектам инфраструктуры. Также сообщается, что российско-американские переговоры продолжатся 23 марта в Джидде", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,94%), префы "Транснефти" (+2,82%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (+2,57%), "Русснефти" (+2,29%), "Мечела" (+2,13%). Привилегированные акции "Транснефти" поддержали прогнозы сохранения объемов поставок жидких углеводородов в текущем году на уровне прошлого, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "ЛСР" (-1,70%), "Акрона" (-0,98%), "Мосэнерго" (-0,88%), "Татнефти" (-0,82%), ММК (-0,8%). ПРОГНОЗЫ Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 3150-3250 пунктов, считает Чернов из Freedom Finance Global. "С технической точки зрения индекс Мосбиржи в течение дня пытается удержаться на уровне 3200 пунктов. В случае неудачи снижение может продолжиться до ближайшего уровня поддержки в районе 3150 пунктов", - отметил Смирнов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия в "красной зоне".
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рынки, торги, россия, владимир путин, дональд трамп, акции, российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Акции, российский рынок акций, Мосбиржа
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов среды
Российский рынок акций снижается на фоне завышенных ожиданий инвесторов
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается из-за неоправдавшихся завышенных ожиданий инвесторов относительно вчерашних переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.34 мск снижался на 1,1%, до 3 221,79 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,06%, до 70,52 доллара за баррель.
"Завтра ожидаются отчетности у "Ленэнерго", "Диасофта", ММК, ВК и "Т-Технологий". Последние являются одними из наших фаворитов на этот год, ожидаем уверенный отчет в рамках ожидания консенсуса. Компания завершила поглощение Росбанка и получила необходимый капитал для дальнейшего роста кредитного портфеля привычными темпами", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"Рынок с разочарованием воспринял итог телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа относительно возможности 30-дневного перемирия на Украине. Инвесторы охотно фиксируют прибыли, поскольку российские акции сильно выросли в последние недели на ожиданиях скорейшего урегулирования российско-украинского военного конфликта", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.
Видимо, рынок ожидал быстрой договоренности сразу по итогам одного телефонного разговора российского и американского лидеров, но переговоры продолжатся в ближайшее воскресенье в Джидде, что для российского фондового рынка сейчас воспринимается скорее как затяжка, то есть негатив, отмечает эксперт.
"Результаты вчерашних телефонных переговоров Трампа и Путина не оправдали завышенных ожиданий рынка. Вероятно, инвесторы рассчитывали на более значительный прорыв в геополитике, однако важным итогом стало соглашение о 30-дневной приостановке ударов по объектам инфраструктуры. Также сообщается, что российско-американские переговоры продолжатся 23 марта в Джидде", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,94%), префы "Транснефти" (+2,82%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (+2,57%), "Русснефти" (+2,29%), "Мечела" (+2,13%).
Привилегированные акции "Транснефти" поддержали прогнозы сохранения объемов поставок жидких углеводородов в текущем году на уровне прошлого, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции "ЛСР" (-1,70%), "Акрона" (-0,98%), "Мосэнерго" (-0,88%), "Татнефти" (-0,82%), ММК (-0,8%).
Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 3150-3250 пунктов, считает Чернов из Freedom Finance Global.
"С технической точки зрения индекс Мосбиржи в течение дня пытается удержаться на уровне 3200 пунктов. В случае неудачи снижение может продолжиться до ближайшего уровня поддержки в районе 3150 пунктов", - отметил Смирнов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия в "красной зоне".
Российский рынок акций падает более чем на 1,5%