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Российский рынок акций снижается во второй половине торгов среды - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/aktsii-855946481.html
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов среды
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов среды - 19.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов среды
Российский рынок акций снижается из-за неоправдавшихся завышенных ожиданий инвесторов относительно вчерашних переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T15:43+0300
2025-03-19T15:43+0300
экономика
рынки
торги
россия
владимир путин
дональд трамп
акции
российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается из-за неоправдавшихся завышенных ожиданий инвесторов относительно вчерашних переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.34 мск снижался на 1,1%, до 3 221,79 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,06%, до 70,52 доллара за баррель. "Завтра ожидаются отчетности у "Ленэнерго", "Диасофта", ММК, ВК и "Т-Технологий". Последние являются одними из наших фаворитов на этот год, ожидаем уверенный отчет в рамках ожидания консенсуса. Компания завершила поглощение Росбанка и получила необходимый капитал для дальнейшего роста кредитного портфеля привычными темпами", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Рынок с разочарованием воспринял итог телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа относительно возможности 30-дневного перемирия на Украине. Инвесторы охотно фиксируют прибыли, поскольку российские акции сильно выросли в последние недели на ожиданиях скорейшего урегулирования российско-украинского военного конфликта", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. Видимо, рынок ожидал быстрой договоренности сразу по итогам одного телефонного разговора российского и американского лидеров, но переговоры продолжатся в ближайшее воскресенье в Джидде, что для российского фондового рынка сейчас воспринимается скорее как затяжка, то есть негатив, отмечает эксперт. "Результаты вчерашних телефонных переговоров Трампа и Путина не оправдали завышенных ожиданий рынка. Вероятно, инвесторы рассчитывали на более значительный прорыв в геополитике, однако важным итогом стало соглашение о 30-дневной приостановке ударов по объектам инфраструктуры. Также сообщается, что российско-американские переговоры продолжатся 23 марта в Джидде", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,94%), префы "Транснефти" (+2,82%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (+2,57%), "Русснефти" (+2,29%), "Мечела" (+2,13%). Привилегированные акции "Транснефти" поддержали прогнозы сохранения объемов поставок жидких углеводородов в текущем году на уровне прошлого, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "ЛСР" (-1,70%), "Акрона" (-0,98%), "Мосэнерго" (-0,88%), "Татнефти" (-0,82%), ММК (-0,8%). ПРОГНОЗЫ Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 3150-3250 пунктов, считает Чернов из Freedom Finance Global. "С технической точки зрения индекс Мосбиржи в течение дня пытается удержаться на уровне 3200 пунктов. В случае неудачи снижение может продолжиться до ближайшего уровня поддержки в районе 3150 пунктов", - отметил Смирнов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия в "красной зоне".
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рынки, торги, россия, владимир путин, дональд трамп, акции, российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Акции, российский рынок акций, Мосбиржа
15:43 19.03.2025
 
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов среды

Российский рынок акций снижается на фоне завышенных ожиданий инвесторов

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается из-за неоправдавшихся завышенных ожиданий инвесторов относительно вчерашних переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.34 мск снижался на 1,1%, до 3 221,79 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,06%, до 70,52 доллара за баррель.
"Завтра ожидаются отчетности у "Ленэнерго", "Диасофта", ММК, ВК и "Т-Технологий". Последние являются одними из наших фаворитов на этот год, ожидаем уверенный отчет в рамках ожидания консенсуса. Компания завершила поглощение Росбанка и получила необходимый капитал для дальнейшего роста кредитного портфеля привычными темпами", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"Рынок с разочарованием воспринял итог телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа относительно возможности 30-дневного перемирия на Украине. Инвесторы охотно фиксируют прибыли, поскольку российские акции сильно выросли в последние недели на ожиданиях скорейшего урегулирования российско-украинского военного конфликта", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.
Видимо, рынок ожидал быстрой договоренности сразу по итогам одного телефонного разговора российского и американского лидеров, но переговоры продолжатся в ближайшее воскресенье в Джидде, что для российского фондового рынка сейчас воспринимается скорее как затяжка, то есть негатив, отмечает эксперт.
"Результаты вчерашних телефонных переговоров Трампа и Путина не оправдали завышенных ожиданий рынка. Вероятно, инвесторы рассчитывали на более значительный прорыв в геополитике, однако важным итогом стало соглашение о 30-дневной приостановке ударов по объектам инфраструктуры. Также сообщается, что российско-американские переговоры продолжатся 23 марта в Джидде", - отметил Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,94%), префы "Транснефти" (+2,82%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (+2,57%), "Русснефти" (+2,29%), "Мечела" (+2,13%).
Привилегированные акции "Транснефти" поддержали прогнозы сохранения объемов поставок жидких углеводородов в текущем году на уровне прошлого, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции "ЛСР" (-1,70%), "Акрона" (-0,98%), "Мосэнерго" (-0,88%), "Татнефти" (-0,82%), ММК (-0,8%).
ПРОГНОЗЫ
Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 3150-3250 пунктов, считает Чернов из Freedom Finance Global.
"С технической точки зрения индекс Мосбиржи в течение дня пытается удержаться на уровне 3200 пунктов. В случае неудачи снижение может продолжиться до ближайшего уровня поддержки в районе 3150 пунктов", - отметил Смирнов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия в "красной зоне".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Российский рынок акций падает более чем на 1,5%
12:22
 
ЭкономикаРынкиТоргиРОССИЯВладимир ПутинДональд ТрампАкциироссийский рынок акцийМосбиржа
 
 
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