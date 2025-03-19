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На Алтае задержали контрабандиста с 14 тысячами пачек сигарет

На Алтае задержали контрабандиста с 14 тысячами пачек сигарет - 19.03.2025, ПРАЙМ

На Алтае задержали контрабандиста с 14 тысячами пачек сигарет

Контрабандист в тайнике автомобиля пытался провезти из Казахстана в Россию 14 тысяч пачек сигарет, товар обнаружили на пункте пропуска Веселоярск в Алтайском... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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БАРНАУЛ, 18 мар – ПРАЙМ. Контрабандист в тайнике автомобиля пытался провезти из Казахстана в Россию 14 тысяч пачек сигарет, товар обнаружили на пункте пропуска Веселоярск в Алтайском крае, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону. "Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресекли попытку ввоза в наш регион крупной партии табачной продукции иностранного производства. В международном автомобильном пункте пропуска Веселоярск в ходе осмотра грузового автомобиля, следующего на въезд в Российскую Федерацию, сотрудники пограничного контроля выявили тайник, в котором были сокрыты более 14000 пачек сигарет", - говорится в сообщении. В результате проверки установлено, что водитель решил подзаработать, он спрятал сигареты в тайнике, намереваясь перевезти через границу и продать на территории России. "По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, квалифицируемое как незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере", - отмечает пресс-служба.

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бизнес, россия, казахстан, рф, фсб