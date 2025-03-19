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Два анолиса поселились в Ботаническом саду МГУ - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Два анолиса поселились в Ботаническом саду МГУ
Два анолиса поселились в Ботаническом саду МГУ - 19.03.2025, ПРАЙМ
Два анолиса поселились в Ботаническом саду МГУ
Два анолиса, Вишенка и Сырник, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
бизнес
россия
общество
москва
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Два анолиса, Вишенка и Сырник, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. "Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" представляет своих новых жителей - двух анолисов по имени Вишенка и Сырник. Эти яркие и необычные игуанообразные ящерицы уже поселились в холле оранжерейного комплекса, рядом с лягушками, и готовы радовать посетителей своими удивительными способностями", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что анолисы известны своей способностью менять цвет кожи в зависимости от настроения, температуры и окружающей среды. Вишенка и Сырник могут превращаться из изумрудно-зеленых в шоколадно-коричневых всего за несколько секунд. "Помимо анолисов, сейчас в "Аптекарском огороде" можно увидеть несколько видов хамелеонов, гекконов, бананоеда, древолазов, японских карпов кои, эублефаров, бородатую агаму", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
02:53 19.03.2025
 
Два анолиса поселились в Ботаническом саду МГУ

Два анолиса, Вишенка и Сырник, поселились в Ботаническом саду МГУ

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Два анолиса, Вишенка и Сырник, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада.
"Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" представляет своих новых жителей - двух анолисов по имени Вишенка и Сырник. Эти яркие и необычные игуанообразные ящерицы уже поселились в холле оранжерейного комплекса, рядом с лягушками, и готовы радовать посетителей своими удивительными способностями", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что анолисы известны своей способностью менять цвет кожи в зависимости от настроения, температуры и окружающей среды. Вишенка и Сырник могут превращаться из изумрудно-зеленых в шоколадно-коричневых всего за несколько секунд.
"Помимо анолисов, сейчас в "Аптекарском огороде" можно увидеть несколько видов хамелеонов, гекконов, бананоеда, древолазов, японских карпов кои, эублефаров, бородатую агаму", - добавили в пресс-службе.
 
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