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Два анолиса поселились в Ботаническом саду МГУ

Два анолиса поселились в Ботаническом саду МГУ - 19.03.2025, ПРАЙМ

Два анолиса поселились в Ботаническом саду МГУ

Два анолиса, Вишенка и Сырник, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Два анолиса, Вишенка и Сырник, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. "Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" представляет своих новых жителей - двух анолисов по имени Вишенка и Сырник. Эти яркие и необычные игуанообразные ящерицы уже поселились в холле оранжерейного комплекса, рядом с лягушками, и готовы радовать посетителей своими удивительными способностями", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что анолисы известны своей способностью менять цвет кожи в зависимости от настроения, температуры и окружающей среды. Вишенка и Сырник могут превращаться из изумрудно-зеленых в шоколадно-коричневых всего за несколько секунд. "Помимо анолисов, сейчас в "Аптекарском огороде" можно увидеть несколько видов хамелеонов, гекконов, бананоеда, древолазов, японских карпов кои, эублефаров, бородатую агаму", - добавили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , москва