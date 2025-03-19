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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в среду - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/atr-855934366.html
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в среду
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в среду - 19.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в среду
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики после выхода мартовского решения японского ЦБ... | 19.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики после выхода мартовского решения японского ЦБ оставить учетную ставку на уровне 0,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3 427,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 118,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,11%, до 24 769 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,84%, до 2 634,22 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 опускался на 0,38%, до 7 830,9 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,12%, до 37 890 пунктов. Ранее в среду были опубликованы итоги заседания Банка Японии, согласно которым регулятор сохранил учетную ставку на уровне 0,5%, что совпало с прогнозами аналитиков. Инвесторы также обращают внимание на корпоративные новости. Поддержку гонконгскому Hang Seng Index оказывают в том числе акции технологической Xiaomi, дорожающие на 1,21% после выхода отчетности за 2024 год. Согласно представленным данным, в прошлом году выручка компании выросла на 35%, до 50 миллиардов долларов.
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рынки, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион, атр
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР
08:08 19.03.2025
 
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в среду

Индексы АТР торгуются без единой динамики на фоне итогов заседания ЦБ Японии

CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock ExchangeПлощадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock Exchange
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики после выхода мартовского решения японского ЦБ оставить учетную ставку на уровне 0,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3 427,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 118,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,11%, до 24 769 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,84%, до 2 634,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,38%, до 7 830,9 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,12%, до 37 890 пунктов.
Ранее в среду были опубликованы итоги заседания Банка Японии, согласно которым регулятор сохранил учетную ставку на уровне 0,5%, что совпало с прогнозами аналитиков.
Инвесторы также обращают внимание на корпоративные новости. Поддержку гонконгскому Hang Seng Index оказывают в том числе акции технологической Xiaomi, дорожающие на 1,21% после выхода отчетности за 2024 год. Согласно представленным данным, в прошлом году выручка компании выросла на 35%, до 50 миллиардов долларов.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник ростом
Вчера, 12:54
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииАзиатско-Тихоокеанский регионАТР
 
 
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