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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в среду

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в среду - 19.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в среду

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики после выхода мартовского решения японского ЦБ... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T08:08+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики после выхода мартовского решения японского ЦБ оставить учетную ставку на уровне 0,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3 427,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 118,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,11%, до 24 769 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,84%, до 2 634,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,38%, до 7 830,9 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,12%, до 37 890 пунктов. Ранее в среду были опубликованы итоги заседания Банка Японии, согласно которым регулятор сохранил учетную ставку на уровне 0,5%, что совпало с прогнозами аналитиков. Инвесторы также обращают внимание на корпоративные новости. Поддержку гонконгскому Hang Seng Index оказывают в том числе акции технологической Xiaomi, дорожающие на 1,21% после выхода отчетности за 2024 год. Согласно представленным данным, в прошлом году выручка компании выросла на 35%, до 50 миллиардов долларов.

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