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Фондовые индексы АТР в среду в основном снизились
Фондовые индексы АТР в среду в основном снизились - 19.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в среду в основном снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T12:45+0300
2025-03-19T12:45+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1%, до 3 426,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,4%, до 2 114,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index – поднялся на 0,12%, до 24 771,14 пункта. Показатель в ходе торгов поднялся до 24 890 пунктов впервые с февраля 2022 года. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,62%, до 2 628,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – сократился на 0,41%, до 7 828,3 пункта, японский Nikkei 225 – уменьшился на 0,2%, до 37 770,5 пункта. Ранее в среду Банк Японии по итогам очередного заседания принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 0,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, экспорт Японии в феврале вырос на 11,4% в годовом выражении, ожидалось увеличение на 12,1%. Импорт снизился на 0,7% год к году, эксперты прогнозировали рост на 0,1%. Промышленное производство Японии в январе, по окончательной оценке, в месячном выражении снизилось на 1,1%, как и предполагала предварительная оценка; в годовом выражении был зафиксирован рост на 2,2%, что ниже первой оценки роста на 2,6%. Сдержал торги в Азии и уход от риска в США. Во вторник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 1,71%. Акции Samsung Electronics выросли в цене в Сеуле на 1,6%. Ранее глава компании сообщил о намерении Samsung добиваться роста за счет сделок, пишет газета Financial Times.
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рынки, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, атр, индексы
Экономика, Рынки, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, АТР, Индексы
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1%, до 3 426,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,4%, до 2 114,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index – поднялся на 0,12%, до 24 771,14 пункта. Показатель в ходе торгов поднялся до 24 890 пунктов впервые с февраля 2022 года. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,62%, до 2 628,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – сократился на 0,41%, до 7 828,3 пункта, японский Nikkei 225 – уменьшился на 0,2%, до 37 770,5 пункта.
Ранее в среду Банк Японии по итогам очередного заседания принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 0,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, экспорт Японии в феврале вырос на 11,4% в годовом выражении, ожидалось увеличение на 12,1%. Импорт снизился на 0,7% год к году, эксперты прогнозировали рост на 0,1%. Промышленное производство Японии в январе, по окончательной оценке, в месячном выражении снизилось на 1,1%, как и предполагала предварительная оценка; в годовом выражении был зафиксирован рост на 2,2%, что ниже первой оценки роста на 2,6%.
Сдержал торги в Азии и уход от риска в США. Во вторник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 1,71%.
Акции Samsung Electronics выросли в цене в Сеуле на 1,6%. Ранее глава компании сообщил о намерении Samsung добиваться роста за счет сделок, пишет газета Financial Times.
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в среду