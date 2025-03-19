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Австралия направит 19 миллионов долларов на восстановление синагоги - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Австралия направит 19 миллионов долларов на восстановление синагоги
Австралия направит 19 миллионов долларов на восстановление синагоги - 19.03.2025, ПРАЙМ
Австралия направит 19 миллионов долларов на восстановление синагоги
Правительство Австралии направит 19 миллионов долларов США на восстановление синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне после ее поджога в декабре прошлого года... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство Австралии направит 19 миллионов долларов США на восстановление синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне после ее поджога в декабре прошлого года вандалами, настроенными против Израиля, следует из заявления премьер-министра страны Энтони Альбанезе. "Правительство направит 30 миллионов австралийских долларов (19,2 миллиона долларов США - ред.) на восстановление синагоги и общественного центра Адасс-Исраэль… А также до 1,2 миллиона австралийских долларов (770 тысяч долларов США - ред.) на усовершенствование системы безопасности в нынешних зданиях, которые должны открыться до конца этого года", - заявил Альбанезе. Премьер-министр отметил, что в Австралии нет места антисемитизму, и правительство принимает меры, чтобы "искоренить это зло".  "Взрыв зажигательной бомбы в синагоге Адасс-Исраэль - это преступление трусости и предвзятости. Это была попытка запугать и заставить замолчать еврейскую общину в Мельбурне и по всей Австралии. Но мы не будем это терпеть", - подчеркнул Энтони Альбанезе. В последние месяцы власти Австралии фиксируют увеличение атак на представителей еврейской общины. Одним из наиболее громких случаев в череде антисемитских атак стал поджог синагоги Адасс-Исраэль на юго-востоке Мельбурна 6 декабря 2024 года. В результате нет пострадавших, но зданию был нанесен значительный ущерб. Спустя несколько дней полиция квалифицировала поджог как террористический акт.
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мировая экономика, общество , австралия, сша, москва
Экономика, Мировая экономика, Общество , АВСТРАЛИЯ, США, МОСКВА
02:53 19.03.2025
 
Австралия направит 19 миллионов долларов на восстановление синагоги

Правительство Австралии направит $19 млн на восстановление синагоги Адасс-Исраэль

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство Австралии направит 19 миллионов долларов США на восстановление синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне после ее поджога в декабре прошлого года вандалами, настроенными против Израиля, следует из заявления премьер-министра страны Энтони Альбанезе.
"Правительство направит 30 миллионов австралийских долларов (19,2 миллиона долларов США - ред.) на восстановление синагоги и общественного центра Адасс-Исраэль… А также до 1,2 миллиона австралийских долларов (770 тысяч долларов США - ред.) на усовершенствование системы безопасности в нынешних зданиях, которые должны открыться до конца этого года", - заявил Альбанезе.
Премьер-министр отметил, что в Австралии нет места антисемитизму, и правительство принимает меры, чтобы "искоренить это зло". 
"Взрыв зажигательной бомбы в синагоге Адасс-Исраэль - это преступление трусости и предвзятости. Это была попытка запугать и заставить замолчать еврейскую общину в Мельбурне и по всей Австралии. Но мы не будем это терпеть", - подчеркнул Энтони Альбанезе.
В последние месяцы власти Австралии фиксируют увеличение атак на представителей еврейской общины. Одним из наиболее громких случаев в череде антисемитских атак стал поджог синагоги Адасс-Исраэль на юго-востоке Мельбурна 6 декабря 2024 года. В результате нет пострадавших, но зданию был нанесен значительный ущерб. Спустя несколько дней полиция квалифицировала поджог как террористический акт.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоАВСТРАЛИЯСШАМОСКВА
 
 
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