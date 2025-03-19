https://1prime.ru/20250319/avstralija-855927845.html
Австралия направит 19 миллионов долларов на восстановление синагоги
Австралия направит 19 миллионов долларов на восстановление синагоги - 19.03.2025, ПРАЙМ
Австралия направит 19 миллионов долларов на восстановление синагоги
Правительство Австралии направит 19 миллионов долларов США на восстановление синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне после ее поджога в декабре прошлого года... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
экономика
мировая экономика
общество
австралия
сша
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855927845.jpg?1742342004
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство Австралии направит 19 миллионов долларов США на восстановление синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне после ее поджога в декабре прошлого года вандалами, настроенными против Израиля, следует из заявления премьер-министра страны Энтони Альбанезе.
"Правительство направит 30 миллионов австралийских долларов (19,2 миллиона долларов США - ред.) на восстановление синагоги и общественного центра Адасс-Исраэль… А также до 1,2 миллиона австралийских долларов (770 тысяч долларов США - ред.) на усовершенствование системы безопасности в нынешних зданиях, которые должны открыться до конца этого года", - заявил Альбанезе.
Премьер-министр отметил, что в Австралии нет места антисемитизму, и правительство принимает меры, чтобы "искоренить это зло".
"Взрыв зажигательной бомбы в синагоге Адасс-Исраэль - это преступление трусости и предвзятости. Это была попытка запугать и заставить замолчать еврейскую общину в Мельбурне и по всей Австралии. Но мы не будем это терпеть", - подчеркнул Энтони Альбанезе.
В последние месяцы власти Австралии фиксируют увеличение атак на представителей еврейской общины. Одним из наиболее громких случаев в череде антисемитских атак стал поджог синагоги Адасс-Исраэль на юго-востоке Мельбурна 6 декабря 2024 года. В результате нет пострадавших, но зданию был нанесен значительный ущерб. Спустя несколько дней полиция квалифицировала поджог как террористический акт.
австралия
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , австралия, сша, москва
Экономика, Мировая экономика, Общество , АВСТРАЛИЯ, США, МОСКВА
Австралия направит 19 миллионов долларов на восстановление синагоги
Правительство Австралии направит $19 млн на восстановление синагоги Адасс-Исраэль
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство Австралии направит 19 миллионов долларов США на восстановление синагоги Адасс-Исраэль в Мельбурне после ее поджога в декабре прошлого года вандалами, настроенными против Израиля, следует из заявления премьер-министра страны Энтони Альбанезе.
"Правительство направит 30 миллионов австралийских долларов (19,2 миллиона долларов США - ред.) на восстановление синагоги и общественного центра Адасс-Исраэль… А также до 1,2 миллиона австралийских долларов (770 тысяч долларов США - ред.) на усовершенствование системы безопасности в нынешних зданиях, которые должны открыться до конца этого года", - заявил Альбанезе.
Премьер-министр отметил, что в Австралии нет места антисемитизму, и правительство принимает меры, чтобы "искоренить это зло".
"Взрыв зажигательной бомбы в синагоге Адасс-Исраэль - это преступление трусости и предвзятости. Это была попытка запугать и заставить замолчать еврейскую общину в Мельбурне и по всей Австралии. Но мы не будем это терпеть", - подчеркнул Энтони Альбанезе.
В последние месяцы власти Австралии фиксируют увеличение атак на представителей еврейской общины. Одним из наиболее громких случаев в череде антисемитских атак стал поджог синагоги Адасс-Исраэль на юго-востоке Мельбурна 6 декабря 2024 года. В результате нет пострадавших, но зданию был нанесен значительный ущерб. Спустя несколько дней полиция квалифицировала поджог как террористический акт.