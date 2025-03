https://1prime.ru/20250319/avto-855936513.html

Цены на авто падают из-за укрепления рубля

Цены на авто падают из-за укрепления рубля - 19.03.2025, ПРАЙМ

Цены на авто падают из-за укрепления рубля

На прошлой неделе сразу несколько автопроизводителей объявили о значительных скидках и снижении цен на свои модели, отмечает издательство "Газета.Ru". Эксперты... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T09:36+0300

2025-03-19T09:36+0300

2025-03-19T09:36+0300

экономика

бизнес

рынки

авто

chery

evolute

https://cdnn.1prime.ru/img/83251/56/832515690_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bff909fa39674bf441294557833ad5b8.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. На прошлой неделе сразу несколько автопроизводителей объявили о значительных скидках и снижении цен на свои модели, отмечает издательство "Газета.Ru". Эксперты отмечают, что компании вынуждены идти на такие меры даже в ущерб своей прибыли, однако укрепление рубля позволяет частично компенсировать потери. Также эксперты оценили, стоит ли уже сейчас покупать автомобиль. Как отмечает издательство, наибольшие скидки предложил китайский Voyah, который уменьшил стоимость модели Passion 2023 года на 3–3,3 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Согласно информации на официальном сайте бренда, теперь такой автомобиль можно приобрести за 5,4 миллиона рублей вместо прежних 8,5 миллиона рублей. Электрический седан оснащен силовой установкой мощностью 510 л.с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Кроме того, он оборудован полным приводом и пневматической подвеской.В пресс-службе Voyah пояснили, что на модели Dream LR и Free Sport Edition 2025 года сейчас действуют специальные предложения, включающие рассрочку, скидки при покупке в кредит и дополнительные выгоды по программе господдержки, сообщает "Газета.Ru".Помимо Voyah, о снижении цен заявили и другие бренды. Так, принадлежащий китайскому автоконцерну Chery бренд Exeed уменьшил стоимость кроссоверов RX 2024 года на 100 тысяч рублей, а на прошлогодние VX New — на 350 тысяч рублей. Бренд Jetour установил скидки в диапазоне 150–300 тысяч рублей на модели Dashing, а стоимость некоторых версий X70, X70 Plus и X90 Plus снизилась на 100–200 тысяч рублей в зависимости от комплектации.Производитель Evolute предложил скидку в 300 тысяч рублей на одну из комплектаций i-Van. Недавно вышедший на российский рынок южнокорейский бренд KGM объявил о снижении цен на 350 тысяч рублей на модели Korando и Torres 2024 года. Также подешевел кроссовер Solaris KRX — на 18 тысяч рублей, а DFM снизил цену на модель 580 на 50 тысяч рублей.Однако столь значительные скидки говорят не столько о лояльности производителей к покупателям, сколько о маркетинговых просчетах, считает директор консалтингового проекта "Автомаркетолог" Татьяна Акимова. По ее мнению, Voyah недостаточно активно продвигает свою продукцию на российском рынке, а предоставление крупных скидок — распространенный шаг для китайских автокомпаний, которые не уделяют достаточного внимания маркетинговой стратегии.Ключевым фактором, повлиявшим на снижение цен, стало укрепление рубля в марте, отмечают опрошенные "Газетой.Ru" специалисты.По словам директора департамента новых автомобилей дилерского холдинга "Рольф" Николая Иванова, заметное снижение цен коснулось в первую очередь автомобилей, ввезенных по параллельному импорту.Автоэксперт Олег Мосеев считает, что укрепление рубля позволило производителям корректировать цены менее болезненно на фоне падения спроса. Однако, по его мнению, если бы покупательская активность оставалась высокой, компании не стали бы снижать цены, даже несмотря на благоприятный валютный курс.Директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов считает, что в случае снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления спроса стоимость новых автомобилей вновь начнет расти. По его мнению, сейчас — удачный момент для покупки машины. По его словам, стабилизация цен на вторичном рынке также связана с политикой производителей новых автомобилей. Если сейчас подобрать подходящий подержанный автомобиль, можно заключить выгодную сделку.

https://1prime.ru/20250317/avto-855851978.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рынки, авто, chery, evolute