Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5 процента - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/bank-855934063.html
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5 процента
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5 процента - 19.03.2025, ПРАЙМ
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5 процента
Банк Японии (центробанк страны) по итогам мартовского заседания принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 0,5%, следует из заявления регулятора. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T07:48+0300
2025-03-19T08:05+0300
экономика
финансы
банки
япония
москва
банк японии
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам мартовского заседания принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 0,5%, следует из заявления регулятора. Решение регулятора по величине учетной ставки совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "На состоявшемся сегодня заседании по денежно-кредитной политике правление Банка Японии единогласно приняло решение установить следующее направление для операций на денежном рынке на период до следующего заседания: Банк будет способствовать тому, чтобы учетная процентная ставка оставалась на уровне около 0,5 процента", - говорится в релизе. Регулятор отмечает, что экономика Японии умеренно восстанавливается, хотя в некоторых областях наблюдается ослабление. При этом экспорт и промышленное производство остаются примерно на прежнем уровне, ситуация с занятостью на рынке труда и доходов населения страны в некоторой степени улучшилась. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В 2024 году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%. В текущем году на заседании в январе регулятор повысил ставку до 0,5%.
https://1prime.ru/20250318/yaponiya-855869391.html
япония
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, япония, москва, банк японии
Экономика, Финансы, Банки, ЯПОНИЯ, МОСКВА, Банк Японии
07:48 19.03.2025 (обновлено: 08:05 19.03.2025)
 
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5 процента

Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5 процента

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам мартовского заседания принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 0,5%, следует из заявления регулятора.
Решение регулятора по величине учетной ставки совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"На состоявшемся сегодня заседании по денежно-кредитной политике правление Банка Японии единогласно приняло решение установить следующее направление для операций на денежном рынке на период до следующего заседания: Банк будет способствовать тому, чтобы учетная процентная ставка оставалась на уровне около 0,5 процента", - говорится в релизе.
Регулятор отмечает, что экономика Японии умеренно восстанавливается, хотя в некоторых областях наблюдается ослабление. При этом экспорт и промышленное производство остаются примерно на прежнем уровне, ситуация с занятостью на рынке труда и доходов населения страны в некоторой степени улучшилась.
В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В 2024 году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%. В текущем году на заседании в январе регулятор повысил ставку до 0,5%.
Парад покемонов в Токио - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Япония намерена увеличить число иностранных туристов к 2030 году
Вчера, 08:13
 
ЭкономикаФинансыБанкиЯПОНИЯМОСКВАБанк Японии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала