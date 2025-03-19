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Крупные банки будут обязаны сообщать о мошенничестве в мобильные приложения

Крупные банки будут обязаны сообщать о мошенничестве в мобильные приложения - 19.03.2025, ПРАЙМ

Крупные банки будут обязаны сообщать о мошенничестве в мобильные приложения

Добавлены подробности (после второго абзаца). | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

банки

финансы

банк россия

банк россии

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Добавлены подробности (после второго абзаца). МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крупные российские банки с октября будут обязаны ввести в мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, сообщает Банк России. "С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платежных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию", - говорится в сообщении. Также отмечается, что клиенты этих банков в мобильном приложении смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос от регулятора, под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России. Кроме того, с 1 октября этого года все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты сейчас - один из самых распространенных способов обмана.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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