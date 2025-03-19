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БАПОР надеется, что власти Сирии поддержат палестинских беженцев
БАПОР надеется, что власти Сирии поддержат палестинских беженцев - 19.03.2025, ПРАЙМ
БАПОР надеется, что власти Сирии поддержат палестинских беженцев
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) выразило надежду, что сирийские власти поддержат палестинских беженцев на территории... | 19.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) выразило надежду, что сирийские власти поддержат палестинских беженцев на территории страны, заявил глава агентства Филиппе Лаззарини.
"БАПОР готово сотрудничать с сирийскими властями и международными партнерами в целях защиты прав палестинских беженцев; расширения доступа к основным услугам… Для продолжения наших текущих услуг и сопровождения политического переходного периода в Сирии БАПОР нуждается в срочном вливании финансовых средств, а также в ясности и четком разграничении своей роли в рамках ограниченного по срокам политического процесса, направленного на решение вопроса о Палестине", - сказал Лаззарини на международной конференции доноров Сирии под эгидой Евросоюза, прошедшей в понедельник в Брюсселе.
Глава БАПОР отметил, что агентство предоставляет основные услуги общественного характера более чем 400 000 зарегистрированных палестинских беженцев в Сирии и является необходимой организацией для палестинского народа.
"БАПОР – Агентство ООН по делам палестинских беженцев – остается спасательным кругом для крайне уязвимого сообщества: палестинских беженцев в Сирии и тех, кто бежал в Иорданию и Ливан", - добавил Лазарини.
Международная конференция доноров Сирии под эгидой Евросоюза прошла в понедельник в Брюсселе впервые за много лет с участием официального представителя сирийских властей. На девятый по счету ежегодный форум Евросоюз пригласил главу МИД переходного сирийского правительства Асаада аш-Шибани, об этом сообщил ранее представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.
Встреча в Брюсселе состоялась на фоне недавних событий в средиземноморских провинциях Сирии, где произошли столкновения вооруженных группировок с новыми властями, а затем массовые убийства гражданских лиц, в основном представителей алавитского меньшинства.
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Экономика, Мировая экономика, СИРИЯ, Брюссель, МОСКВА, ЕС, ООН, МИД
БАПОР надеется, что власти Сирии поддержат палестинских беженцев
БАПОР надеется, что власти Сирии поддержат палестинских беженцев в стране
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) выразило надежду, что сирийские власти поддержат палестинских беженцев на территории страны, заявил глава агентства Филиппе Лаззарини.
"БАПОР готово сотрудничать с сирийскими властями и международными партнерами в целях защиты прав палестинских беженцев; расширения доступа к основным услугам… Для продолжения наших текущих услуг и сопровождения политического переходного периода в Сирии БАПОР нуждается в срочном вливании финансовых средств, а также в ясности и четком разграничении своей роли в рамках ограниченного по срокам политического процесса, направленного на решение вопроса о Палестине", - сказал Лаззарини на международной конференции доноров Сирии под эгидой Евросоюза, прошедшей в понедельник в Брюсселе.
Глава БАПОР отметил, что агентство предоставляет основные услуги общественного характера более чем 400 000 зарегистрированных палестинских беженцев в Сирии и является необходимой организацией для палестинского народа.
"БАПОР – Агентство ООН по делам палестинских беженцев – остается спасательным кругом для крайне уязвимого сообщества: палестинских беженцев в Сирии и тех, кто бежал в Иорданию и Ливан", - добавил Лазарини.
Международная конференция доноров Сирии под эгидой Евросоюза прошла в понедельник в Брюсселе впервые за много лет с участием официального представителя сирийских властей. На девятый по счету ежегодный форум Евросоюз пригласил главу МИД переходного сирийского правительства Асаада аш-Шибани, об этом сообщил ранее представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.
Встреча в Брюсселе состоялась на фоне недавних событий в средиземноморских провинциях Сирии, где произошли столкновения вооруженных группировок с новыми властями, а затем массовые убийства гражданских лиц, в основном представителей алавитского меньшинства.