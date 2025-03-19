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Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса
Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса - 19.03.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса
Административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, нужно снижать, заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T15:38+0300
2025-03-19T15:38+0300
бизнес
россия
владимир путин
права потребителей
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, нужно снижать, заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Напомню, что с января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику. Вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики, развитию бизнеса", — сказал глава государства.Он добавил, что при этом необходимо заботиться о защите прав потребителей."Это две стороны одной и той же медали", — подчеркнул президент.
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бизнес, россия, владимир путин, права потребителей
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, права потребителей
15:38 19.03.2025
 
Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса

Путин призвал Генпрокуратуру снижать барьеры для бизнеса, не забывая о правах потребителей

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, нужно снижать, заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
"Напомню, что с января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику. Вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики, развитию бизнеса", — сказал глава государства.
Он добавил, что при этом необходимо заботиться о защите прав потребителей.
"Это две стороны одной и той же медали", — подчеркнул президент.
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