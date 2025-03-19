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Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса

Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса - 19.03.2025, ПРАЙМ

Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса

Административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, нужно снижать, заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T15:38+0300

2025-03-19T15:38+0300

2025-03-19T15:38+0300

бизнес

россия

владимир путин

права потребителей

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, нужно снижать, заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Напомню, что с января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику. Вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики, развитию бизнеса", — сказал глава государства.Он добавил, что при этом необходимо заботиться о защите прав потребителей."Это две стороны одной и той же медали", — подчеркнул президент.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, права потребителей