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Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса
Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса - 19.03.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса
Административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, нужно снижать, заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T15:38+0300
2025-03-19T15:38+0300
2025-03-19T15:38+0300
бизнес
россия
владимир путин
права потребителей
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, нужно снижать, заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Напомню, что с января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику. Вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики, развитию бизнеса", — сказал глава государства.Он добавил, что при этом необходимо заботиться о защите прав потребителей."Это две стороны одной и той же медали", — подчеркнул президент.
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бизнес, россия, владимир путин, права потребителей
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, права потребителей
Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса
Путин призвал Генпрокуратуру снижать барьеры для бизнеса, не забывая о правах потребителей
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, нужно снижать, заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
"Напомню, что с января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику. Вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики, развитию бизнеса", — сказал глава государства.
Он добавил, что при этом необходимо заботиться о защите прав потребителей.
"Это две стороны одной и той же медали", — подчеркнул президент.
Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов