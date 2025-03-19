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Пострадавшего при атаке беспилотника в Белгороде перевели из реанимации - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Пострадавшего при атаке беспилотника в Белгороде перевели из реанимации
Пострадавшего при атаке беспилотника в Белгороде перевели из реанимации - 19.03.2025, ПРАЙМ
Пострадавшего при атаке беспилотника в Белгороде перевели из реанимации
Восемнадцатилетний молодой человек, пострадавший минувшей ночью в результате атаки беспилотника в Белгороде, переведён из реанимации в травматологическое... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
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БЕЛГОРОД, 18 мар - ПРАЙМ. Восемнадцатилетний молодой человек, пострадавший минувшей ночью в результате атаки беспилотника в Белгороде, переведён из реанимации в травматологическое отделение, рассказала главный врач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на вторник в результате отражения атаки БПЛА над Белгородом пострадал 18-летний молодой человек. В тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией правой руки на уровне предплечья он госпитализирован. После операции пострадавший будет находиться в реанимации. "После оперативного лечения он был госпитализирован в отделении реанимации, где провел все это время до настоящего момента. Состояние его стабильное, гемодинамически он стабилен, ориентирован, критичен, правильно отвечает на все вопросы. И в настоящий момент мы уже нашли возможность перевести его в профильное отделение травматологии, где он продолжит свою лечение", - сказала Мевша, слова которой приводит региональный минздрав в видеосообщении на странице в соцсети "ВКонтакте".
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общество , россия, белгород, вконтакте
Общество , РОССИЯ, БЕЛГОРОД, ВКонтакте
02:51 19.03.2025
 
Пострадавшего при атаке беспилотника в Белгороде перевели из реанимации

Пострадавший при атаке беспилотника в Белгороде переведён из реанимации в травматологию

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БЕЛГОРОД, 18 мар - ПРАЙМ. Восемнадцатилетний молодой человек, пострадавший минувшей ночью в результате атаки беспилотника в Белгороде, переведён из реанимации в травматологическое отделение, рассказала главный врач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на вторник в результате отражения атаки БПЛА над Белгородом пострадал 18-летний молодой человек. В тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией правой руки на уровне предплечья он госпитализирован. После операции пострадавший будет находиться в реанимации.
"После оперативного лечения он был госпитализирован в отделении реанимации, где провел все это время до настоящего момента. Состояние его стабильное, гемодинамически он стабилен, ориентирован, критичен, правильно отвечает на все вопросы. И в настоящий момент мы уже нашли возможность перевести его в профильное отделение травматологии, где он продолжит свою лечение", - сказала Мевша, слова которой приводит региональный минздрав в видеосообщении на странице в соцсети "ВКонтакте".
 
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