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Индекс Стамбульской биржи упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Индекс Стамбульской биржи упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра
Индекс Стамбульской биржи упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра - 19.03.2025, ПРАЙМ
Индекс Стамбульской биржи упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра
Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, торги были временно... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T10:41+0300
2025-03-19T10:41+0300
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АНКАРА, 19 мар – ПРАЙМ. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, торги были временно приостановлены и возобновятся в 10:30, следует из данных биржи. Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Согласно данным биржи, индекс BIST 100 Стамбульской биржи, показавший в марте рост до 11 тысяч пунктов, в среду после сообщений о масштабной операции правоохранителей в Стамбуле открыл торги на отметке 10060 пунктов, рухнув на 6,87% с предыдущего закрытия. "Торги временно приостановлены до 10:30", - говорится в сообщении биржи. Тем временем курс доллара к турецкой национальной валюте - лире в среду утром впервые в истории достиг 38 лир. По состоянию на 10.30 мск курс доллара к турецкой лире рос на 4,6%, до 38,3717 лир за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры.
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рынки, торги, стамбул, анкара, лира, биржа, стамбульская фондовая биржа
Экономика, Рынки, Торги, Стамбул, Анкара, ЛИРА, биржа, Стамбульская фондовая биржа
10:41 19.03.2025
 
Индекс Стамбульской биржи упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра

Индекс Стамбульской биржи упал на открытии, торги были временно приостановлены

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости
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АНКАРА, 19 мар – ПРАЙМ. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, торги были временно приостановлены и возобновятся в 10:30, следует из данных биржи.
Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.
Согласно данным биржи, индекс BIST 100 Стамбульской биржи, показавший в марте рост до 11 тысяч пунктов, в среду после сообщений о масштабной операции правоохранителей в Стамбуле открыл торги на отметке 10060 пунктов, рухнув на 6,87% с предыдущего закрытия.
"Торги временно приостановлены до 10:30", - говорится в сообщении биржи.
Тем временем курс доллара к турецкой национальной валюте - лире в среду утром впервые в истории достиг 38 лир. По состоянию на 10.30 мск курс доллара к турецкой лире рос на 4,6%, до 38,3717 лир за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Турецкая лира обновила исторический минимум в среду
10:11
 
ЭкономикаРынкиТоргиСтамбулАнкараЛИРАбиржаСтамбульская фондовая биржа
 
 
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