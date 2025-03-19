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В Чехии скептически отнеслись к идее включить биткоин в резервы Нацбанка

В Чехии скептически отнеслись к идее включить биткоин в резервы Нацбанка - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Чехии скептически отнеслись к идее включить биткоин в резервы Нацбанка

Член совета директоров Чешского национального банка (ЧНБ) Ян Кубичек заявил, что скептически относится к биткоину как возможному активу в резервах Нацбанка. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T16:58+0300

2025-03-19T16:58+0300

2025-03-19T16:58+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Член совета директоров Чешского национального банка (ЧНБ) Ян Кубичек заявил, что скептически относится к биткоину как возможному активу в резервах Нацбанка. Глава Чешского нацбанка Алеш Михл в январе заявил в интервью газете Financial Times, что представит Совету банка план инвестиций в биткоин. В случае одобрения этого плана, биткоин в конечном итоге мог бы составить до 5% от общих резервов банка, которые в настоящее время составляют 140 миллиардов евро. "Мы будем оценивать различные классы активов. Биткоин - лишь один из них. Я скорее скептически отношусь к биткоину", - приводит слова Кубичека агентство Рейтер. По словам Кубичека, юридический статус биткоина и его волатильность "вызывают беспокойство", а прямое владение им повлечет за собой необходимость разработки множества новых способов бухгалтерского учета или аудита. "Мы не можем быть уверены, что волатильность биткоина в ближайшие годы будет отражать то, что наблюдалось в последние десять лет. Я подозреваю, что, если больше институциональных инвесторов примут биткоин в качестве инвестиционного актива, он начнет вести себя не так, как мы привыкли", - подчеркнул Кубичек. Глава минфина Чехии Збынек Станюра заявил в конце января, что Чешский национальный банк должен быть символом стабильности, а биткоин не является стабильным активом, однако решение о возможном включении биткоина в резервы ЧНБ лежит на членах Совета ЧНБ.

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чехия, финансы, банки, нацбанк, биткоин