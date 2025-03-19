https://1prime.ru/20250319/boeviki-855930109.html
Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую
Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую - 19.03.2025, ПРАЙМ
Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую
Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, повреждены линия электропередач, газопровод, частный дом и здание... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
энергетика
общество
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855930109.jpg?1742342058
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, повреждены линия электропередач, газопровод, частный дом и здание ветлечебницы, информация о жертвах не поступала, говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора региона Антона Тицкого.
"За прошедшую ночь Каменка-Днепровская трижды подверглась артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. В результате без электричества остались 542 абонента. На данный момент электроснабжение восстановлено... повреждены фасад и оконное остекление частного дома и ветеринарной лечебницы. Утром в Каменке-Днепровской также зафиксирован артиллерийский обстрел со стороны противника. Повреждён газопровод, без газоснабжения остались 24 абонента. Обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
Кроме того, в населенном пункте Пологи в результате атаки БПЛА повреждения получили магазин и припаркованный автомобиль, отмечается в сообщении.
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , запорожская область
Энергетика, Общество , Запорожская область
Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую
Вице-губернатор Тицкий: ВСУ трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, повреждены линия электропередач, газопровод, частный дом и здание ветлечебницы, информация о жертвах не поступала, говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора региона Антона Тицкого.
"За прошедшую ночь Каменка-Днепровская трижды подверглась артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. В результате без электричества остались 542 абонента. На данный момент электроснабжение восстановлено... повреждены фасад и оконное остекление частного дома и ветеринарной лечебницы. Утром в Каменке-Днепровской также зафиксирован артиллерийский обстрел со стороны противника. Повреждён газопровод, без газоснабжения остались 24 абонента. Обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
Кроме того, в населенном пункте Пологи в результате атаки БПЛА повреждения получили магазин и припаркованный автомобиль, отмечается в сообщении.