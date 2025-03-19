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Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую
Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую - 19.03.2025, ПРАЙМ
Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую
Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, повреждены линия электропередач, газопровод, частный дом и здание... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
энергетика
общество
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, повреждены линия электропередач, газопровод, частный дом и здание ветлечебницы, информация о жертвах не поступала, говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора региона Антона Тицкого. "За прошедшую ночь Каменка-Днепровская трижды подверглась артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. В результате без электричества остались 542 абонента. На данный момент электроснабжение восстановлено... повреждены фасад и оконное остекление частного дома и ветеринарной лечебницы. Утром в Каменке-Днепровской также зафиксирован артиллерийский обстрел со стороны противника. Повреждён газопровод, без газоснабжения остались 24 абонента. Обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении. Кроме того, в населенном пункте Пологи в результате атаки БПЛА повреждения получили магазин и припаркованный автомобиль, отмечается в сообщении.
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общество , запорожская область
Энергетика, Общество , Запорожская область
02:54 19.03.2025
 
Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую

Вице-губернатор Тицкий: ВСУ трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Украинские боевики трижды за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, повреждены линия электропередач, газопровод, частный дом и здание ветлечебницы, информация о жертвах не поступала, говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора региона Антона Тицкого.
"За прошедшую ночь Каменка-Днепровская трижды подверглась артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. В результате без электричества остались 542 абонента. На данный момент электроснабжение восстановлено... повреждены фасад и оконное остекление частного дома и ветеринарной лечебницы. Утром в Каменке-Днепровской также зафиксирован артиллерийский обстрел со стороны противника. Повреждён газопровод, без газоснабжения остались 24 абонента. Обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
Кроме того, в населенном пункте Пологи в результате атаки БПЛА повреждения получили магазин и припаркованный автомобиль, отмечается в сообщении.
 
ЭнергетикаОбществоЗапорожская область
 
 
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