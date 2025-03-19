https://1prime.ru/20250319/britanija-855895872.html

Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России

Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России - 19.03.2025, ПРАЙМ

Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России

Великобритания приветствует прогресс в переговорах США и России, следует из заявления пресс-секретаря британского премьер-министра. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T01:54+0300

2025-03-19T01:54+0300

2025-03-19T01:54+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

москва

великобритания

дональд трамп

владимир путин

independent

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855895872.jpg?1742338491

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Великобритания приветствует прогресс в переговорах США и России, следует из заявления пресс-секретаря британского премьер-министра. "Мы приветствуем прогресс, достигнутый президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в отношении прекращения огня и переговоров между Россией и Украиной. Этот процесс должен привести к справедливому и прочному миру для Украины", - цитирует газета Independent заявление пресс-секретаря. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

сша

москва

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, москва, великобритания, дональд трамп, владимир путин, independent