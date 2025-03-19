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Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России
Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России - 19.03.2025, ПРАЙМ
Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России
Великобритания приветствует прогресс в переговорах США и России, следует из заявления пресс-секретаря британского премьер-министра. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T01:54+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Великобритания приветствует прогресс в переговорах США и России, следует из заявления пресс-секретаря британского премьер-министра.
"Мы приветствуем прогресс, достигнутый президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в отношении прекращения огня и переговоров между Россией и Украиной. Этот процесс должен привести к справедливому и прочному миру для Украины", - цитирует газета Independent заявление пресс-секретаря.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Independent
Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России
Independent: Британия приветствует прогресс в переговорах США и России
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Великобритания приветствует прогресс в переговорах США и России, следует из заявления пресс-секретаря британского премьер-министра.
"Мы приветствуем прогресс, достигнутый президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в отношении прекращения огня и переговоров между Россией и Украиной. Этот процесс должен привести к справедливому и прочному миру для Украины", - цитирует газета Independent заявление пресс-секретаря.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.