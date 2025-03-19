https://1prime.ru/20250319/britaniya-855946837.html

Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова

Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова - 19.03.2025, ПРАЙМ

Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова

Великобритания вывела из-под санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T15:49+0300

2025-03-19T15:49+0300

2025-03-19T15:49+0300

великобритания

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Великобритания вывела из-под санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. "Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Фархад Ахмедов", - сказано там.

https://1prime.ru/20250318/sanktsii-855890702.html

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великобритания, россия, санкции против рф