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Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова
Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова - 19.03.2025, ПРАЙМ
Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова
Великобритания вывела из-под санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T15:49+0300
2025-03-19T15:49+0300
2025-03-19T15:49+0300
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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Великобритания вывела из-под санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. "Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Фархад Ахмедов", - сказано там.
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Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова
Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя Фархада Ахмедова