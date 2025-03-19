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Жителям Брянска дали от 1,8 до 2,5 лет колонии за кражу автомата

Жителям Брянска дали от 1,8 до 2,5 лет колонии за кражу автомата - 19.03.2025, ПРАЙМ

Жителям Брянска дали от 1,8 до 2,5 лет колонии за кражу автомата

Два жителя Брянска, которые украли из магазина вендинговый автомат с жевательными резинками, попрыгунчиками и игрушками, чтобы порадовать знакомую, получили от... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Два жителя Брянска, которые украли из магазина вендинговый автомат с жевательными резинками, попрыгунчиками и игрушками, чтобы порадовать знакомую, получили от 1,8 года до 2,5 лет колонии за кражу, сообщили в прокуратуре Брянской области. "Прокуратура Фокинского района города Брянска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых жителей Брянска. Они признаны судом виновными по п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Установлено, что днем 29 октября 2024 года сообщники из магазина… похитили торговый автомат с жевательными резинками, попрыгунчиками и игрушками", – говорится в сообщении. Отмечается, что владельцу магазина, откуда был украден автомат, причинен ущерб на сумму более 18 тысяч рублей. На допросах подсудимые пояснили, что хотели порадовать знакомую жевательными резинками, но у них не было денег. "Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки 1 год 8 месяцев и 2 года 6 месяцев соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – добавляется в сообщении. Уточняется, что ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.

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общество , россия, брянск, москва, рф