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В Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак

В Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак

Власти Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T06:14+0300

2025-03-19T06:14+0300

2025-03-19T06:14+0300

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алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 19 мар - ПРАЙМ. Власти Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Власти региона готовят новые поправки в законодательство, которые ужесточат правила содержания домашних собак. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных и ускорить внесение поправок, касающихся персональной ответственности владельцев. Что изменится? Штрафы до 50 тысяч рублей за самовыгул собак. Размер штрафа будет дифференцироваться в зависимости от размера животного", - говорится в сообщении. Также, по данным пресс-службы, нерадивым владельцам будет грозить наказание в виде общественных работ. Кроме того, предлагается обязательное чипирование домашних собак. За неисполнение данного правила будут назначаться штрафы до 50 тысяч рублей. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в случае нападения животного сложно доказать, чья она. "И начинаются по кругу поиски, а в это время пострадавшему необходимо лечение, взыскать за причиненный вред здоровью не представляется возможным. Вариант биркования не подходит, необходимо именно чипирование. Берешь собаку, а вместе с ней ответственность за ее содержание", - приводятся в сообщении слова Цыденова. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в данный момент штраф за самовыгул составляет от 3 до 5 тысяч рублей. В марте в Бурятии произошел трагический случай - в Джидинском районе собаки, охранявшие стадо, напали на мужчину, проходившего мимо животноводческой стоянки, и искусали его руки и ноги, от которых потерпевший скончался. Глава республики призвал жителей проявить ответственность за своих животных и отметил, что будет ужесточена ответственность за самовыгул.

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бизнес, общество , бурятия, улан-удэ, алексей цыденов