https://1prime.ru/20250319/burjatija-855932989.html
В Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак
В Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак
Власти Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T06:14+0300
2025-03-19T06:14+0300
2025-03-19T06:14+0300
бизнес
общество
экономика
бурятия
улан-удэ
алексей цыденов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855932989.jpg?1742354065
УЛАН-УДЭ, 19 мар - ПРАЙМ. Власти Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Власти региона готовят новые поправки в законодательство, которые ужесточат правила содержания домашних собак. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных и ускорить внесение поправок, касающихся персональной ответственности владельцев. Что изменится? Штрафы до 50 тысяч рублей за самовыгул собак. Размер штрафа будет дифференцироваться в зависимости от размера животного", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, нерадивым владельцам будет грозить наказание в виде общественных работ. Кроме того, предлагается обязательное чипирование домашних собак. За неисполнение данного правила будут назначаться штрафы до 50 тысяч рублей.
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в случае нападения животного сложно доказать, чья она. "И начинаются по кругу поиски, а в это время пострадавшему необходимо лечение, взыскать за причиненный вред здоровью не представляется возможным. Вариант биркования не подходит, необходимо именно чипирование. Берешь собаку, а вместе с ней ответственность за ее содержание", - приводятся в сообщении слова Цыденова.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в данный момент штраф за самовыгул составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
В марте в Бурятии произошел трагический случай - в Джидинском районе собаки, охранявшие стадо, напали на мужчину, проходившего мимо животноводческой стоянки, и искусали его руки и ноги, от которых потерпевший скончался. Глава республики призвал жителей проявить ответственность за своих животных и отметил, что будет ужесточена ответственность за самовыгул.
бурятия
улан-удэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , бурятия, улан-удэ, алексей цыденов
Бизнес, Общество , Экономика, Бурятия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов
В Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак
Власти Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей
УЛАН-УДЭ, 19 мар - ПРАЙМ. Власти Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Власти региона готовят новые поправки в законодательство, которые ужесточат правила содержания домашних собак. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных и ускорить внесение поправок, касающихся персональной ответственности владельцев. Что изменится? Штрафы до 50 тысяч рублей за самовыгул собак. Размер штрафа будет дифференцироваться в зависимости от размера животного", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, нерадивым владельцам будет грозить наказание в виде общественных работ. Кроме того, предлагается обязательное чипирование домашних собак. За неисполнение данного правила будут назначаться штрафы до 50 тысяч рублей.
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в случае нападения животного сложно доказать, чья она. "И начинаются по кругу поиски, а в это время пострадавшему необходимо лечение, взыскать за причиненный вред здоровью не представляется возможным. Вариант биркования не подходит, необходимо именно чипирование. Берешь собаку, а вместе с ней ответственность за ее содержание", - приводятся в сообщении слова Цыденова.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в данный момент штраф за самовыгул составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
В марте в Бурятии произошел трагический случай - в Джидинском районе собаки, охранявшие стадо, напали на мужчину, проходившего мимо животноводческой стоянки, и искусали его руки и ноги, от которых потерпевший скончался. Глава республики призвал жителей проявить ответственность за своих животных и отметил, что будет ужесточена ответственность за самовыгул.